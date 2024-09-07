Van Büyükşehir, Ermeni Ayini için deniz otobüs seferlerini artıracak

Van Büyükşehir, Akdamar Adası’nda düzenlenecek olan Ermeni Ayini için ek deniz otobüs seferlerinin devrede olacağını duyurdu.

AMİDA HABER – Van’da her yıl düzenlenen Eylül ayının 2. pazarında, Ermeni ulusu için önemli dini günlerinden biri olan Ermeni Ayini, Akdamar Adası’ndaki kilisede gerçekleştirilecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, etkinliğe olan talebin yüksek olması nedeniyle Akdamar Adası’na olan ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ek seferlerle deniz otobüsü seferlerinin sayısının arttıracağını açıkladı.

Pazar günkü ayin için Deniz Otobüsü Seferleri hareket saatleri şöyle olacak:

Pazar günü Edremit marinadan gidiş saatleri 08:00, 10:15, 12:00 ve 14:00 olarak ayarlanırken, dönüş saatleri ise 09:30, 13:00, 14:30 ve 16:30 olarak belirlendi.

https://amidahaber.com/bolge/van-buyuksehir-ermeni-ayini-icin-deniz-otobus-seferlerini-artiracak-200420h