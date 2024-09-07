Söğütlü köyündeki kilise için ivedilikle restorasyon projesi istendi

Bayburt’un Söğütlü köyünde 1979 yılından bugüne koruma altındaki kilise için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle yapılmasını istedi.

Bayburt Postası – Mülkiyeti Bayburt İl Özel İdaresi’ne ait olan Söğütlü köyündeki kilise yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Söğütlü köyü nüfusuna kayıtlı bir grup akademisyen, kültürel varlığın yol olmaması için çalışma başlatılmasını, eğer yapılmayacaksa kendilerine geçici koruma altına alabilmek için izin verilmesini talep ettiler.

Bayburt Özel İdraesi’ne ait kilisenin metruk, ilgisiz ve bakımsız bir halde olduğundan ve giderek yok olma sürecine girdiğinden bahsedilen dilekçede, gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin alınması, restorasyon projelerinin hazırlanması, bu süreçte mimari bütünlüğe zarar vermeyecek çatı kaplama gibi kalıcı olmayan işlemlerin yapılmasına izin verilmesi talep edildi.

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ise, tescilli kilisenin metruk ve bakımsız halde olduğunu kabul ederek, buna rağmen kiliseye özgün olmayan müdahalelerin yapılamayacağın karar verdi.

Verilen kararda, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nca 1979 yılında korunması gerekli eski eser olarak tescil edilen yapıyla ilgili Bayburt Özel İdaresi’nden çalışma başlatılması istenildi.

Kararda, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda ilgili İl Özel İdaresi’nce; tescilli kiliseye yönelik can ve mal güvenliği açısından fiziki ve güvenlik önlemlerinin alınmasına, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi” ifadeleri yer aldı.

Akademisyenler: “Takipçisi ve destekçisi olacağız”

Bundan sonraki sürecin de takipçisi olacaklarını söyleyen akademisyenler, gerekli sivil inisiyatif alarak konunun takipçisi ve destekçisi olacaklarını belirttiler. Erzurum Kültür Varlıkları Kuruluna konuyu sahiplenmeleri ve çözüm odaklı yaklaşım sergilemeleri dolayısıyla teşekkür eden akademisyenler, Bayburt’a özgün bir mimari ile inşa edilen yapının korunmasının ve yaşatılmasının önemine vurgu yaptılar.

Tarihi bilgilere göre 1750 yılında inşa edilen kilise 1848 yılında tamir görmüş, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ise köy halkı tarafından zaman zaman depo ya da samanlık olarak kullanılmıştır.

Haber: Murat Okutmuş

https://www.bayburtpostasi.com.tr/sogutlu-koyundeki-kilise-icin-ivedilikle-restorasyon-projesi-istendi