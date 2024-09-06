ORDU’DA YASON BURNU’NU 700 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Turizmde söz sahibi olmak isteyen Ordu’nun “sakin şehir” unvanını taşıyan Perşembe ilçesi, 2024’ün ilk 8 ayında yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Son yıllarda yapılan tanıtımlar sonuç vermeye başlayınca Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Yarımadası ve üzerinde bulunan kilise ziyaretçi akınına uğruyor. Bölge 2024 yılının geri kalan bölümünde 700 bin kişiyi ağırladı.

Yason yarımadası üzerinde 1869 yılında yapılan kilise ile tüm Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini taşıyor. Yason Burnu Yarımadası’nda “Altınpost” efsanesi Ordu’nun Perşembe ilçesinde mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotlar’ın Herkül ile birlikte “Altınpost” aramak için yola çıktıklarında Arkeolojik ve Doğal SİT alanı Yason Burnu Yarımadası’nı ziyaret ediyorlar.

Karadeniz sahilinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğine sahip Yason Burnu, bu özelliğiyle özellikle Hristiyan turistler için önemli bir hac merkezi haline getiriyor. Yarımadanın çevresinde piknik alanları, yeme-içme yerleri ve otopark gibi imkanlar bulunuyor, ziyaretçiler burada Türk ve geleneksel Karadeniz mutfağının lezzetlerini tadabiliyor.

Yason Burnu’nda güneşin doğuşu ve batışı, yaz aylarında çıplak gözle izlenebiliyor, bu da doğa tutkunları için unutulmaz anlar yaşatıyor. Perşembe ilçesi ve Yason Burnu, bu yıl da turizm potansiyelini artırarak, Ordu’nun en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olmayı sürdürüyor.

https://www.orducu.com/haber-orduda-yason-burnunu-700-bin-kisi-ziyaret-etti-38638