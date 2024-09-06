İznik Gölü’ndeki “Bazilikal Kilise” çalışmaları halka anlatılacak

Bursa‘da İznik Gölü Bazilikal Kilise kazı çalışmalarında gelinen son durum bölge halkına anlatılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkındaki Yönergesi’nin 9. Maddesi d bendi gereğince, yerel halkın kültürel mirasın korunmasına ilişkin olarak bilinçlendirilmesi amacıyla, Bursa’nın İznik ilçesi, İznik Gölü Bazilikal Kilisede açıklama yapılacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) adına Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları ile ilgili olarak, 10 Eylül tarihinde, saat 14:30’da, kazı yerleşkesinde halkı bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Toplantı kapsamında kazıların tarihçesi, kazıların amacı ve bugüne kadar elde edilen sonuçlar hakkında bilgiler verilecek.

Yer: Kazı Yerleşkesi – Selçuk Mah. Kutalmış Oğlu Süleyman Şah Cad. No: 22 İznik/BURSA

https://www.bursahayat.com.tr/bursa/iznik-golu-ndeki-bazilikal-kilise-calismalari-halka-anlatilacak-634104