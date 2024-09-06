APELASİS ÜZERİNE BİR SOHBET: 1964 SÜRGÜNÜ VE İSTANBUL RUMLARI’NIN DENEYİMLERİ

- Tarih: 8 Eylül 2024 18:00 – 20:00
- Yer: Adalar Müzesi
- Adres: Aya Nikola Mevkii Yılmaztürk Cad. 177/1 | Telefon: (0216) 382 64 30
- Şehir: İstanbul
Tarih Vakfı, Adalar Müzesi ve İstos Yayınları iş birliğiyle hazırlanan “Adalar ve Tarih Sohbetleri” devam ediyor!
Yunan uyruklu Rumların 1964 yılında sınır dışı edilmeleri (Apelasis), sınır dışı edilenlere aile yakınlarının ve geleceklerinden endişe eden binlerce Rum’un eşlik etmesiyle kitlesel bir göçle sonuçlanır. Bu açıdan Apelasis, Türkiye nüfusunun homojenleşmesinde bir dönüm noktasıdır. Doktora araştırmalarını 1964 Sürgünü üzerine yapan iki genç akademisyen Elif Kevser Özer ve Yorgos Katsanos’un, sürgüne tanıklık eden Rumların anlatıları üzerinden Apelasis’i, öncesini ve sonrasını ele alacağı bu sohbete davetlisiniz.
8 Eylül2024 Pazar günü saat 18:00’de Adalar Müzesi’nde bu keyifli sohbette buluşmak dileği ile.
*Etkinlik müzenin bahçesi ve kafe alanında gerçekleşecek.
* Etkinlik herkese açık olacaktır. Katılım için kayıt gerekmemektedir.
Adres: Adalar Müzesi, Aya Nikola Mevkii Yılmaztürk Cad. 177/1 | Telefon: (0216) 382 64 30
https://tarihvakfi.org.tr/etkinlikler/etkinlik/apelasis-uzerine-bir-sohbet-1964-surgunu-ve-istanbul-rumlarinin-deneyimleri/
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