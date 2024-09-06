AB ile Ermenistan arasında vize serbestisi görüşmeleri resmen başlıyor

Avrupa Komisyonu 22 Temmuz’da Ermenistan ile vize serbestisi diyaloğunun başlatılmasına karar vermişti.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Avrupa Birliği (AB) ile Ermenistan arasında başlatılacak olan vize serbestisi görüşmeleri için Ermenistan’ın başkenti Erivan’a gidiyor.

Pazartesi günü başlayacak resmi vize serbestisi görüşmeleri kapsamında Schinas, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Başbakan Nikol Paşinyan ve Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelerek vize serbestisi ile AB ile ortaklık gündeminin diğer yönlerini ele alacak.

AB’den vize serbestisi diyaloğunun başlatılmasına ilişkin yapılan açıklamada, “[Vize serbestisi görüşmeleri] AB üyeleri ile Ermenistan arasında zaten sağlam olan ortaklığı derinleştirme kararlılıklarının güçlü bir işaretidir” denildi.

Vize serbestisinin, Ermenistan’ın seyahat belgesi güvenliği, sınır, göç ve iltica yönetimi, kamu düzeni ile güvenliği ve dolaşım özgürlüğüyle ilgili temel haklar gibi kilit alanlarda önemli reformlar gerçekleştirmesinin ardından vize zorunluğunun kalkması öngörülüyor.

Bütün bu reformların gerçekleştirilmesinin ardından Ermenistan vatandaşlarının vizesiz şekilde AB’de kısa süreli kalışları mümkün olacak.

AB ve Ermenistan arasındaki diyaloglar, Ermeni yetkililere sunulacak olan Vize Serbestisi Eylem Planı (VLAP) çerçevesinde yürütülecek. VLAP’ta listelenen tüm koşullar yerine getirildiğinde ve Ermenistan vatandaşlarının herhangi bir 180 günlük dönemde 90 günden az olmak suretiyle Avrupa’ya seyahat etmeleri kolaylaşacak.

AB’den yapılan açıklamada “Diğer üçüncü ülkelerle yaşanan deneyimlerin de gösterdiği üzere, Ermenistan’la yürütülecek bu diyalog, reformlardaki ilerleme ve gelişmelerin izlenmesi amacıyla AB Üye Devletleri ile yakın işbirliği içerisinde yürütülecek çok yıllı bir süreç olacak” denildi.

AB üyesi olmayan toplamda 61 ülke AB’ye vizesiz seyahat edebiliyor. Ukrayna vatandaşları 2017 yılından bu yana 90 gün kalış süreli şekilde AB’yi ziyaret edebiliyor.

Avrupa kıtasında Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya vatandaşlarının da AB’ye vizesiz giriş hakları bulunuyor.

Türkiye ile AB arasında da 16 Aralık 2013 tarihinde Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması ile eş zamanlı olarak başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu, Vize Serbestisi Yol Haritası üzerinden yürütülüyor.

Ancak geçen 11 senenin ardından Türkiye ile AB arasındaki vize serbestisi görüşmeleri henüz bir sonuca ulaşmadı. Vize Serbestisi Yol Haritasında yer alan ve karşılanması beklenen 72 kriter; belge güvenliği, göç yönetimi, kamu düzeni ve güvenliği, temel haklar, ve düzensiz göçmenlerin geri kabulü olarak beş tematik grupta sıralanıyor.

https://tr.euronews.com/2024/09/06/ab-ile-ermenistan-arasinda-vize-serbestisi-gorusmeleri-resmen-basliyor