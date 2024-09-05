USAID’den, Ermenistan’a 130 milyon dolarlık destek daha

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Ermenistan’a ayrılan desteği 130 milyon dolar artırıyor.

İlgili proje, 5 Eylül’de gerçekleştirilen Ermenistan Kabine Toplantısı gündemine, hükümet üyeleri tarafından onaylanan, bildirilmeyen konular arasında yer aldı.

Projede, Ermenistan Hükümeti ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı arasında 29 Haziran 2022 tarihinde imzalanan hibe sözleşmesinde değişiklik yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi. Sözleşmeye göre ABD’nin Ermenistan’a yapacağı yardımın toplam tutarı 130 milyon ABD Dolar artarak, USAID’in planlanan toplam desteği 250 milyon ABD Dolarına çıkarıldı.

Demokratik konsolidasyonun güçlendirilmesi amacıyla etkin ve hesap verebilir yönetimin kurumsallaşmasına, sivil katılımın sağlanmasına, ekonomik yönetişimin güçlendirilmesine, hedef sektörlerin rekabet gücünün artırılmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin iyileştirilmesine yönelik ek mali ödeneklerin kullanılması planlanmaktadır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/05/USAID-Ermenistan-destek/284143https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/05/USAID-Ermenistan-destek/284143