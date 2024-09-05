Şemdinli Kaymakamı Akpınar, tarihi kiliseyi ziyaret etti

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, 16. yüzyıldan kalma tarihi kiliseyi ziyaret ederek, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, bölgenin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlama amacıyla önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çubuklu Köyü’nde Nasturiler tarafından 16. yüzyılda inşa edilen tarihi kiliseyi ziyaret eden Kaymakam Akpınar, kilisenin tarihi ve kültürel önemi hakkında detaylı bilgi aldı.

Kilisenin korunması için yapılacak çalışmalara destek vereceğini ifade eden Akpınar, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasının, yerel kimliğin yaşatılması açısından kritik olduğunu belirtti.

https://www.yuksekovahaber.com.tr/haber/semdinli-kaymakami-akpinar-tarihi-kiliseyi-ziyaret-etti-272382.htm