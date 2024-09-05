Farklı ülkelerin eski ve mecvut yetkililer, “Yerevan Dialogue”a katılmak üzere Ermenistan’a gelecek

9-11 Eylül tarihlerinde Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da “Yerevan Dialogue” ilk diplomatik büyük forumu düzenlenecek.

Ermenistan Dışişkeri Bakanlığı Genel Sekreteri Davit Karapetyan’a göre, forumda küresel, ekonomik, dijital konularının yanı sıra bir çok konu ele alınacaktır.

“Yerevan Dialogue”ün göndemine baktığında foruma Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı, Gürcistan Dışişleri Bakan birinci Yardımcısı, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı, Litvanya Eski Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve araştırma merkezlerinin müdürleri dahil olmak üzere farklı ülkelerin eski ve mevcut yetkililerin katılacağı anlaşılmaktadır.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/05/Ermenistan-Yerevan-Dialogue/284096