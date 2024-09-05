Ermenistan, Azerbaycan’la sınırın belirlenmesi için çalışan komisyonların yönetmeliğini onayladı

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan ile sınırın belirlenmesi konusunda iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliğe onay verdi.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’in haberine göre, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Ermenistan hükümeti, her iki ülkenin sınır belirleme komisyonlarının çalışmalarına yönelik yönetmeliğe dair kanun teklifine onay verdi.

Alınan karar sonrasında Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınırlarının belirlenmesi için çalışan komisyonların yönetmeliği, Ermenistan Anayasası’na uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine sunulacak.

Anayasa Mahkemesinin olumlu görüş bildirmesi halinde yönetmelik, Ermenistan Ulusal Meclisinde görüşülerek oylanacak.

Halen Ermenistan tarafındaki komisyonun başkanlığını yapan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Anayasa Mahkemesinde gerçekleştirilecek toplantılarda hükümet temsilcisi görevini yürütecek.

Yönetmelikte iki ülke arasındaki devlet sınırının belirlenmesinde 1991 Almatı Bildirgesi’nin esas alınacağı ve iki ülke arasında sınır bölgesine ait uydu ve hava fotoğrafları, topoğrafik haritalar ve diğer belgelerin paylaşılacağı hususu bulunuyor.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi için komisyon kurulması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Kasım 2021’de Soçi’de yaptığı görüşmede kararlaştırılmıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım 2023’te Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan’ın başkanlığında Gazah-İcevan bölgesinde düzenlenen toplantıda yönetmelik konusunda anlaşmaya varmıştı.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/ukrayna-rus-ordusunun-firlattigi-78-ihadan-60i-imha-edildi-876227.html