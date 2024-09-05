Ermeni lisesinde öğretmen krizi… Hayali öğretmenlere ücret ödediği iddia edildi

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Elif ALTIN

Esayan Ermeni Lisesi’nin bağlı bulunduğu Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı yönetimi, görevine son verilen lisenin müdürü Satenik Nektar Nişan hakkında suç duyurusunda bulundu. Nişan’ın hukuka aykırı şekilde Türkçe Kültür öğretmeni çalıştırdığı ve derse girmeyen öğretmenlere ücret ödemesi yaptığı iddia edildi.

Esayan Ermeni Lisesi’nin bağlı bulunduğu Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı yönetimince lisenin müdürlüğünü yapan ve görevine son verilen Satenik Nektar Nişan (72) hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Vakfın ve Esayan Okulları kurucu temsilcilerinden olan avukat Simon Çekem’in savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Nişan’ın vakfa bağlı Özel Esayan Ermeni Lisesi’nde 1 Mart 1993 ile 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında müdürlük görevi yaptığı, haksız ve usulsüz işlemlerine karşılık iş akdinin haklı nedenle feshedildiği belirtildi. Şüpheli Nişan’ın, hizmet verdiği süre zarfında resmi evraklara ilişkin usulsüzlük yaptığı ve gereksiz harcamalarda bulunarak vakfı zarara uğrattığı öne sürüldü.

DERSE GİRMEYENE ÜCRET İDDİASI

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Türkçe Kültür derslerine giren öğretmen, yaklaşık 1 sene boyunca Valilikten, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alınmaksızın çalıştırılmıştır. Şüpheli müdür tarafından, birçok öğretmen derse girmemesine rağmen girmiş gibi gösterilerek ücret ödemesi sağlanmıştır.”

‘İFTİRADAN ÖTEYE GEÇEMİYOR’

Satenik Nektar Nişan ise verdiği ifadesinde, özetle şunları söyledi: “İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alınmadan öğretmeni görevlendirmek mümkün değildir. Şikayetçi taraf hangi öğretmen ya da hangi öğretmenler olduğunu net bir şekilde ifade edememiştir. Dolayısıyla iddia edilen suçlamaların iftiradan öteye geçmediği de anlaşılmaktadır.”

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Satenik Nektar Nişan hakkında, ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ermeni-lisesinde-ogretmen-krizi-hayali-ogretmenlere-ucret-odedigi-iddia-edildi-42521279