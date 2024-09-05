‘Elpidophoros’un gafları, Ekümeniklik ABD planı mı?

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Daha önce Türkiye’ye yönelik açıklamaları ile tepki çeken Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros; Yargıtay kararına rağmen ‘İstanbul Konferansı’nda “ekümenik” ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin ardından gelen açıklamalar için “ABD Planı” yorumu yapıldı.

Mert İnan

Rusya-Ukrayna savaşı ile Ortodoks kiliseleri arasındaki güç mücadelesi artarak sürerken, son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u “ekümenik” olarak tanımlaması tartışmaları bir kez daha alevlendirmiş durumda. Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2007/5603K sayılı ilamına rağmen, bir takım çevreler ısrarla Fener Rum Kilisesi ve Patrik Bartholomeos’u “ekümenik” olarak tanımlamaya devam ederken, tepki çeken son hadise İstanbulKonferansı’nda yaşandı.

YASAYI HİÇE SAYDILAR

1-3 eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya dahil dünyanın dört bir yanından temsilcilerin katıldığı etkinlikte Amerika Başpiskoposu Elpidophoros’da yer aldı. 22 Haziran 2019’da Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposu olarak görev yapmaya başlayan Türkiye doğumlu Elpidophoros, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, “Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla birlikte Ekümenik Patrikhane Hiyerarşileri Toplantısına katılarak, Ana Kilise’nin küresel rolünü teyit ediyoruz. Fener’de, Ekümenik Patrik Hazretleri Bartholomeos’un huzurunda, Yeni Kilise Yılı’nı karşılıyor ve Tanrı’nın tüm yaratılış üzerine bol lütfunun yağması için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Elpidophoros, Kıbrıs için, “Yunan kimliği ve kültürünün mihenk taşıdır ve her zaman öyle kalacaktır” demişti.

İŞGALCİ DEMİŞTİ

Patrikhane ve Patrik Bartholomeos için “ekümenik” diyen Elpidophoros, daha önce de Kıbrıs Barış Harekatı’nı hedef alarak Türkiye’yi işgalci ilan etmiş, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte ise “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 50 yıldır işgal altında olduğunu” iddia etmişti.

ABD’nin California eyaletinin San Diego şehrinde geçtiğimiz 8 Temmuz’da düzenlenen 47. Din Adamları Laik Kongresi’ne “onur konuğu” olarak katılan Elpidophoros, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) varlığının yasa dışı olduğunu iddia ederek, “Türk birliklerinin bu egemen ada devletinin üçte birini işgal ederek yasadışı şekilde ele geçirmesinden bu yana elli yıl geçti. Dünyanın bunu unutmasına izin vermemeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE KARŞITI SÖYLEMLER

Bazı çevreler tarafından “Türkiye dostu” olarak lanse edilen Elpidophoros’un skandalları bununla da sınırlı değil. 2022 yılının Eylül ayında Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in de katıldığı ve New York’ta düzenlenen Kıbrıs-Amerikan Örgütleri Federasyonu’nun programında konuşan Elpidophoros, “Kıbrıs’ın kurtuluşu ve birleşik, müreffeh bir Kıbrıs oluşturma hedefimize ulaşana kadar mücadelemizi asla bırakmayacağız” ifadesini kullanmış, Türk askerlerinin varlığı için “işgalci” demişti.

AYASOFYA ÇIKIŞI

Skandalların ismi, 24 Ağustos 2020 tarihinde ise eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nyu kabul etmiş, ve görüşmede, “Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’a karşı gittikçe artan saldırgan tutumundan kaygı duyuyoruz” demiş, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etmişti. Elpidophoros, “ABD, hukukun üstünlüğünü, Türkiye’deki azınlık haklarını; Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye için barışı korumalı” derken, Türkiye’deki Hristiyan azınlıklar ve Ayasofya müzesinin camiye dönüştürülmesiyle ilgili endişeli olduğunu söylemişti.

Elpidoforos, 19 Mayıs 2022’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Pontus Rum soykırımı” ifadesini kullanarak, şu iftirayı atmıştı: “19 Mayıs Pontus soykırımını anıyorum, acı bir gün. Ağustos’ta Pontus ve Anadolu haccı için Sümela Manastırı’nda olacağız.”

“ABD’NİN PLANI”

Öte yandan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni ise “ekümenik” tartışmalarının arkasında ABD’nin olduğunu belirterek, “Asıl amaç Rus Ortodoks Kilisesi’nin, Ortodokslar üzerindeki etkisini kırmak. Aslında Rusya’ya yönelik bir operasyon söz konusu. İstanbul’daki patrik ekümenik olursa, eski Doğu Avrupa, Ukrayna ve tüm Ortodokslar, İstanbul’a bağlanmış olur.Bartholomeos ile Elpidophoros ise Türkiye’yi es geçip, yasaları çiğniyorlar. Patrikhane bizim açımızdan ekümenik olmadığı gibi, Elpidophoros da Türkiye dostu değil” açıklamasında bulundu.

mert.inan@haberglobal.com.tr

Kaynak: Web Özel

https://haberglobal.com.tr/yazarlar/elpidophorosun-gaflari-ekumeniklik-abd-plani-mi-375045