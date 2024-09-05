Aya Yorgi yıkılıyor!

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi Aya Yorgi (Hagios Georgios) Rum Ortodoks Kilisesi, atıl durumda bırakıldı.

Kilise için, 2016’da restore edilme kararı çıkmasına karşın dokuz yıldır bir çivi bile çakılmadı. Kilise alanının girişinde bulunan kulübe harabeye dönmüş, kilisenin duvarları sprey boyalarla tahrip edilmiş durumda.

BAŞIBOŞ MÜZE

Kilise için AKP’li Münür Şahin’in belediye başkanı, Nabi Avcı’nın kültür ve turizm bakanı olduğu 2016’da restorasyon kararı alınmış. 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yatırım bütçesinde yer alan ve Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan restorasyonunun iki yılda tamamlanması hedeflenmiş ve “müze” vaadi verilmişti. Osmaneli çevresinde bulunan taşınabilir kültür varlıkları da kilisenin önündeki alanda kaderine terk edilmiş.

Kilise, daha önce iki kez ihale edilmiş, ihaleyi kazanan şirketlerin restorasyonu yapmaması nedeniyle 2021 yılında restorasyonun tamamlanması kararlaştırılmış ancak yine bir sonuç alınamamıştı. 2021 yılında ise kilisenin restorasyonu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmişti.

Aya Yorgi Kilisesi’nin restorasyon çalışmalarının devam edip etmediğini sorduğumuz Osmaneli Belediyesi’nin yetkilileri, şu an için herhangi bir çalışmanın olmadığını, eski bir bakanlık yetkilisi de 2023’e kadar bir çalışmanın yapılmadığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ise herhangi bir yanıt alamadık.

ÇARPIK YAPILAŞMA

Üç nefli, haç planlı ve kubbeli bir bazilika olan; 1874 yılında çıkan yangından sonra Lefke’yi imara gelen Macar mühendis tarafından 1876-1878 yıllarında “Lefke taşı” kullanılarak yapılan ve neoklasik mimariye sahip kilise, ilçedeki en önemli gayrimüslim eser. Kilisenin mülkiyeti 10 yıl önce özel mülkiyetten Osmaneli Belediyesi’ne geçmiş.

Kilisenin etrafındaki çarpık yapılaşma da kötü bir görüntüye sebebiyet veriyor. Kilise civarındaki betonarme yapıların imarının dört katlı olduğu, ancak kot farkından yararlanılarak, beş kata kadar çıkılabildiği de önemli bir bilgi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-sanat/aya-yorgi-yikiliyor-2244474