Ahmet Necip Günaydın’a “Ermeni artığı”, “Asala artığı”, “Gregoryan”

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Sosyal medyada Sivas basınını ve bir takım isimleri eleştiren bir yorum yapan ardından yorumunu silen Ahmet Necip Günaydın’a tepkiler artarak devam ediyor…

Ahmet Necip Günaydın’a “Ermeni artığı”, “Asala artığı”, “Gregoryan”

Sosyal medya hesabından Numan Akay, Günaydın’a cevaben “Ermeni artığı”, “Asala artığı”, “Gregoryan” gibi ifadeler kullandı…

İŞTE O PAYLAŞIM;

“Dün günümüz yoğundu yazamadım.

Dün Eski Devlet Bakanlarımızdan birini aradım.

Kendisi ile ;

Önemli bir konuda, sosyal paylaşım sayfamda düşüncelerimi yazdığımı ifade ettim.

Başka bir paylaşıma yapılan yorumlar içerisinde ise, bu konu ile ilgili benimde bulunduğum İsimlerin geçtiğini söyledim.

Masum bir fikir ayrılığı gibi gösterilip,

Ülke ve Sivas delisi olan bizlerin

Asala artıklarına hedef gösterilmiş olmamızı aktardım.

Bu işlerin perde arkasında, Sivas’ta yaklaşık on-onbeş kişinin olduğunu,

Sivas Ermeni Lobisinin temsilciliğini yapmakta olduğunu ifade ederek,

Bu isimlerin, Ermeni olup olmadığı ve kökenine ulaşmak istediğimi, bana yardımcı olmasını rica ettim.

Mümkün olursa, Devlet Arşivlerinden bakılarak,

Sivas’ta sıradan isimlerle içimizde olup, aslında Ermeni kökenli vatandaşlarımız içlerinde olup, inanç olarak Gregoryan’mı, Ortadoks’mu veya Katolik inançlı mı olduklarına kadar bu perde arkasındaki lobicileri deşifre etmem gerekiyor dedim.

Kendisi beni Ankara’ya bekliyor.

Bizlerin Asala artıklarına isimlerimizin not ettirilmesine karşılık,

Halen gizli gizli yürütülen bu Ermeni Lobi faaliyetinde bulunan isimleri, perde arkasındaki isimleri, Dublör kullanan isimleri yakında

Gerçek Türk Milliyetçilerinin, Sivas Aşıklısı olan Hemşerilerimizin dikkatine sunacağım.

Vatandaşlarımız da artık bunların kim olduklarını, gerçek kimliklerini ve gerçek yüzlerini bilsin ve görsünler.

Bundan sonra da, bunların masum ve güya Sivas’ın hayrına gibi gösterdikleri önerilerine, artık bu gerçek kimliklerini bilerek yaklaşım gösterirler.

İsmi geçen bizleri, güya provokatörlük yaptığımızı söylenenler,

Sivas Sevdalılarını, Asala artıklarına hedef gösterip, ihbar etmek neymiş görürler.

Böylelikle kimin ne olup olmadığı da tüm Sivaslılar geçte olsa öğrenmiş olur.

Kısa sürede bu Ermeni Lobicileri,

Gerçek Türk Milliyetçilerinin dikkatine yazacağım.

Tüm Dostlara Selamlar..”

NECİP GÜNAYDIN’IN YAZIP GERİ SİLDİĞİ O PAYLAŞIM

Büyük Sivas Haber

https://www.buyuksivas.com/ahmet-necip-gunaydin/#google_vignette