Ermenistan BRICS zirvesine katılıyor

Ermenistan, Ekim ayında Kazan’da düzenlenecek BRICS zirvesine katılacak, Açıklamayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan yaptı.

2009 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından kurulan BRICS, dünyanın gelişmekte olan ekonomilerini bir araya getirmeyi ve Batı’ya karşı siyasi ve ekonomik bir denge unsuru olmayı amaçlıyor.

Grup bu yılın başlarında Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni de içerecek şekilde genişledi. Suudi Arabistan katılmaya davet edildi

Safaryan, grubun daha fazla genişlemesinin 22-24 Ekim tarihleri ​​arasında Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenecek zirvede görüşülebileceğini söyledi. Malezya, Tayland ve Azerbaycan katılmak isteyen diğer ülkeler arasında.

Bloomberg haber ajansı bu hafta başında Türkiye’nin BRICS’e resmen katılmak istediğini bildirmişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik Türkiye’nin üye olma talebinin açık olduğunu belirterek “Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız.” dedi. “Türkiye’nin BRICS dahil önemli platformlarda yer almak istediğini sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir” diye konuştu.

Grup, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası ya da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) gibi bir uluslararası bir örgüt değil. Üye ulusların dönüşümlü olarak başkanlığını üstlendiği grubun devlet ve hükümet başkanları yılda bir kez bir araya geliyor.

(Ermenistan Kamu Radyosu, Euronews)

Agos