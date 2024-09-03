Uluslararası gözlemcilerden Azerbaycan seçimleri açıklaması: Rekabetçi değil, temel özgürlükleri ihlal ediyor

Uluslararası gözlemciler Azerbaycan’daki erken parlamento seçimlerine ilişkin bir açıklama yayınladı. “Azerbaycan’da erken parlamento seçimleri seçmenlere gerçek bir siyasi alternatif sunmadı ve iyi organize edilmiş olmasına rağmen temel özgürlükleri ve medyayı ciddi şekilde kısıtlayan bir yasal çerçeve içerisinde gerçekleşti.” ifade edildi.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ile AGİT Parlamenter Asamblesi’nin ortak gözlem heyeti, son parlamento seçimlerinden bu yana seçim mevzuatında önemli bir değişiklik olmadığını ve uzun süredir devam eden tavsiyelerin yanıtsız kaldığını tespit etti.

AGİT’in kısa vadeli gözlem misyonunun başkanı Michael Creed, “Bu seçimler kısıtlayıcı bir siyasi ve hukuki ortamda gerçekleşti ve bu durum, siyasi çoğulculuk eksikliği ile düşük düzeyli kampanya faaliyetlerine yol açtı ve bunların tümü seçim sürecini baltaladı.” şeklinde konuştu.

“Ayrıca, seçim komisyonlarında iktidar partisi temsilcilerinin ağırlıklı olması ve yerel bağımsız gözlemcilerin erişimine getirilen kısıtlamalar, demokratik seçimlerin temeli olan şeffaflık ve kapsayıcılık ilkelerine aykırıdır.” dedi.

Gözlemciler, seçim hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütülmesine rağmen, oy verme gününde, özellikle oy sayımı sırasında ciddi ihlallerin yaşandığını kaydetti.

Azerbaycan’da düzenlenen erken parlamento seçimlerini 34 ülkeden 279 gözlemci takip etti.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğindeki iktidardaki “Yeni Azerbaycan” Partisi parlamentoda çoğunluğu oluşturacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/09/03/Uluslararası-gözlemci-Azerbaycan-seçimleri/283793