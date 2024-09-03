Hayko Cepkin’den “Türkiye’de Ermeni Olmak” Paylaşımında Fotoğrafını Kullanan Kişiye Kapak Gibi Cevap!

Yasemin Altunterim

Dillerden düşmeyen şarkıları kadar doğal halleriyle de büyük beğeni toplayan Hayko Cepkinsosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla öne çıktı. Bir X (Twitter) kullanıcısının ‘Türkiye’de Ermeni olmak’ diyerek yaptığı paylaşımında kendi fotoğrafını gören Hayko’dan gelen cevap destek topladı.

Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Hayko Cepkin birbirinden başarılı şarkılarıyla geniş bir kitlenin gönlünü fethetmiş durumda.

Her sahnesinde izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan şovlara imza atan ünlü şarkıcı kariyeri kadar sempatik, samimi ve doğal halleriyle beğeni topluyor.

Kendisini takip edenler çok iyi bilir ki; Hayko özü sözü bir denilen sanatçılarımızlarından bir tanesi şüphesiz.

Zaman zaman sosyal medya kullanıcılarıyla da iletişime geçtiğini bildiğimiz ünlü şarkıcı bu sefer son paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

“@evillwanda” adlı bir X (Twitter) kullancısı “Türkiye’de Ermeni olmak” şeklinde yaptığı paylaşımına ünlü şarkıcının fotoğrafını koyunca olanlar oldu!

Kendi fotoğrafını kullanarak böyle bir paylaşım yapan kullanıcının gönderisini cevapsız geçmeyen Hayko Cepkin “Abla benim kütük Yozgat. Bilmem anlatabildim mi?” diyerek cevap verdi.

Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da birlikte okuyalım:

Abla benim kütük Yozgat. Bilmem anlatabildim mi? https://t.co/7ujRqyVySO — HAYKO CEPKİN 🖕 (@HAYKOCPQN) September 3, 2024

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https://onedio.com/haber/hayko-cepkin-den-turkiye-de-ermeni-olmak-paylasiminda-fotografini-kullanan-kisiye-kapak-gibi-cevap-1243866