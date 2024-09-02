Victor Osimhen Müslüman mı? Osimhen’in dini ne, Hristiyan mı?

Osimhen Müslüman mı? Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen hakkında merak edilen konular arasında Victor Osimhen Müslüman mı? Osimhen’in dini ne, Hristiyan mı? merak ediliyor. Detaylar…

OSİMHEN MÜSLÜMAN MI?

Osimhen Müslüman değildir ve dini inancı Hristiyanlık’tır. Futbolcunun manevi yolculuğu, yaşamının birçok yönünde önemli bir rol oynuyor.

Osimhen, inancını sadece kendi iç dünyasında yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda bu inanç doğrultusunda topluma yardım etme isteğiyle de öne çıkıyor. Senegal’in dünyaca ünlü futbolcusu Sadio Mané’den ilham alan Osimhen, özellikle Afrika genelinde engelli insanlara destek olmayı amaçladığını belirmektedir. Mané’nin kendi ülkesinde yaptığı yardım çalışmaları, Osimhen için büyük bir ilham kaynağı olmuş durumda.

https://www.haberler.com/haberler/victor-osimhen-musluman-mi-osimhen-in-dini-ne-17780566-haberi/