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Ermeni genç satranççı Avrupa 12 Yaş Altı Satranç Turnuvasında 2. sırada yer aldı

2024-09-01

Ermenistan Satranç Federasyonuna göre,Tigran Hambardzumyan Avrupa 12 Yaş Altı Satranç Turnuvasında 2. sırada yer aldı.

Tigran olası 9 puandan 7.5 puan alarak 1.-3. sıraları paylaştı. Ek göstergelerle Ermeni genç satranççı 2. sırada yer aldı.

ERMENİ HABER AJANSI

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