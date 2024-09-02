Ermeni genç satranççı Avrupa 12 Yaş Altı Satranç Turnuvasında 2. sırada yer aldı

Ermenistan Satranç Federasyonuna göre,Tigran Hambardzumyan Avrupa 12 Yaş Altı Satranç Turnuvasında 2. sırada yer aldı.
Tigran olası 9 puandan 7.5 puan alarak 1.-3. sıraları paylaştı. Ek göstergelerle Ermeni genç satranççı 2. sırada yer aldı.
Ermenistan Satranç Federasyonuna göre,Tigran Hambardzumyan Avrupa 12 Yaş Altı Satranç Turnuvasında 2. sırada yer aldı.
Tigran olası 9 puandan 7.5 puan alarak 1.-3. sıraları paylaştı. Ek göstergelerle Ermeni genç satranççı 2. sırada yer aldı.
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