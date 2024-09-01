Aya Tekla Kilisesi için harekete geçin!

HEDİYE EROĞLU

Doğu Akdeniz’in incisi Mersin, Uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanı’nı açılması ile turizm potansiyelini açığa çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bu noktada özellikle kentin sahip olduğu önemli inanç turizmi noktaları dünya ile buluşmayı bekliyor.

MERSİN BÜTÇESİNDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALMAYI BEKLİYOR

Ancak bu önemli inanç turizmi adreslerinden biri olan Silifke ilçesindeki Aya Tekla Kilisesi, bakımsızlık nedeniyle tepki çekiyor. Girişteki güvenlik ve gişe binası adeta yıkılacak gibi bir görüntü verirken, ören yerindeki çevre düzenlemesinin yetersizliği, güneşin zararlı etkilerinden koruyucu önlemler olmaması, tuvalet ve diğer sosyal tesis alanlarının bulunmaması ziyaretçilerin başlıca eleştirdiği konular olarak öne çıkıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün bölgede yürüttüğü ören yerlerine yönelik düzenleme ve koruma çalışmalarında yıllardır hak ettiği desteği almasa da bugünlere ulaşabilen Aya Tekla Kilisesi, Mersin yatırım bütçesinden hak ettiği payı almayı bekliyor.

ÇEVRESİ YENİDEN DÜZENLENMELİ

Meryemlik’te mağara kilisesinin yanı sıra mağaranın üzerinde sadece apsisinin bir bölümü ayakta kalan Azize Tekla Kilisesi, İmparator Zenon tarafından Aya Tekla’ya ithafen yaptırılan kilise ile kuzey kilise, hamam, birçok sarnıç, mezarlık ve şehir suru kalıntıları, günümüze kadar ulaşırken bölge yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyor.

ARTIK HAVALİMANIMIZ VAR, AYA TEKLA AYAĞA KALKMALI

Bölge turizmcileri Aya Tekla Kilisesi’nin inanç turizmi açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, havalimanın da hizmete alınması ile dünyanın ilgisini çekebilecek yapının bir an önce ayağa kaldırılmasını istiyor.

GEÇEN SENE AYİN YAPILMIŞTI!

Hristiyan dünyasının ilk ve tek kadın şehidi (martyr) olarak da bilinen Tekla için her yıl Ortodokslar 24 Eylül’de, Katolikler ise 23 Eylül’de anma günü düzenliyor.

Geçen sene Mersin Katolik Kilisesi, 24 Eylül Azize Tekla Bayramı dolayısı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosu Westley Catherine’nin de katılımı ile Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan Aya Tekla (Azize Tekla) Kilisesi’nde ayin düzenledi.

Mersin Katolik Kilisesi Baş Rahibi Roshan Cordeiro, Katolik Kilisesi Pederi Mairus Dunay ve Francis Dondu önderliğinde düzenlenen ayine Mersin’de yaşayan 95 kişi katıldı. Ayine katılanlar Aya Tekla Yeraltı Kilisesi’ni (Meryemlik) ziyaret edip, çevrede bulunan mağaralarda incelemelerde bulundu.

Aya Tekla’nın (Azize Tekla) Hristiyanlığın en eski azizesi ve Aziz Pavlus’un yoldaşlarından olduğunu ifade eden Mersin Katolik Kilisesi Baş Rahibi Roshan Cordeiro, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bizim cemaatimiz için burası çok önemli bir yerdir. 24 Eylül Azize Tekla’nın bayramını kutluyoruz. Cemaat olarak 95 kişi ayin yapmak ve dua etmek için Silifke’de bulunan Azize Tekla Kilisesi’ne geldik. Bugün gerçekten bizim için mutlu bir gün” dedi.

HRİSTİYANLIĞIN EN ESKİ MERKEZLERİNDEN

Hazreti İsa’nın 12 havarisinden St. Paul’un Tarsuslu olması nedeniyle inanç turizminde öne çıkan Aya Tekla Kilisesi, turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Silifke’ye 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hristiyanlığın en eski merkezlerinden Meryemlik’in tarihi, Azize Tekla’nın buraya gelişiyle başlıyor.

İnanışa göre, St. Paul’un vaazlarından etkilenen 17 yaşındaki Tekla, kendini Hristiyanlık dinine adayarak, Konya ve Yalvaç’ta Hristiyanlığı yaymak için çabalarken baskılara maruz kalmasının ardından öldürüleceğini öğrenince Seleukia’ya geliyor ve sonradan kiliseye çevrilen bir mağaraya saklanıyor.

Hristiyanlığı kabul ettikten sonra hayatı boyunca mucizelere konu olan Tekla, Iconium’da ve Psidia Antiochiası’nda (Yalvaç), kent yöneticileri tarafından ölüme mahkum edilse de mucizevi gelişmeler sayesinde ölümden kurtuluyor.

Azize Tekla’nın, yaşadığı dönemde çevresinde tanınır hale gelmesinin altında mucizevi şifa özelliği yatarken halkı iyileştirdiği bilinen Azize’nin ünü kısa sürede Kıbrıs’a kadar uzanıyor.

Çok tanrılı inancın tanrı ve tanrıçalarına karşı savaşması nedeniyle tepki çekmesine rağmen Tekla, Sarpedonius’u, Luppiter’i ve Minerva’yı yenerek tek tanrı inancını bölgede yaygınlaştırmayı başarıyor. Tekla’nın mucizeler gösterip insanları iyileştirmesi yüzünden iş yapamaz hale gelen hekimler onu öldürmek için parayla tuttukları gençlerden yardım istiyor. Ancak Azize Tekla’nın, öldürüleceği sırada mağaradan kaybolduğu düşünülüyor.

https://www.mersinhaberci.com/haber/53935/aya-tekla-kilisesi-icin-harekete-gecin.html