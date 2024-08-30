Siverek’te İnşaat Temelinde Ermeni Mezar Taşı Bulundu

Siverek’te eski belediye binasının karşısında devam eden bir inşaat çalışması sırasında, Ermenilere ait olduğu tespit edilen işlemeli bir mezar taşı bulundu.

İnşaat sahasında bulunan taş üzerinde çalışma ve araştırma yapan İlyas Gizligöl, Ermenice yazılar üzerine, yapılan incelemeler sonucunda 1908 yılında vefat eden Toros Keşişyan adında bir kişiye ait olduğu belirlendi.



Gizligöl, bulduğu mezar taşını Gümrük Hanı’na getirerek belediye yetkililerine teslim etti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Siverek, geçmişte farklı din ve milletlerin bir arada yaşadığı bir şehir olarak biliniyor. Bu taş, şehrimizin tarihi ve kültürel dokusunun bir parçası ve geçmişimize ışık tutuyor. Bu yüzden mezar taşını belediyeye teslim ederek, bu somut hatıranın korunmasını ve geleceğe taşınmasını istedim,” dedi.

Yetkililer, bulunan mezar taşının Siverek’in tarihi ve kültürel mirası açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu tür buluntuların şehrin zengin geçmişine dair önemli ipuçları sunduğunu vurguladılar.

https://www.habersiverek.com/siverekte-insaat-temelinde-ermeni-mezar-tasi-bulundu-7556-haberi