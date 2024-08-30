Cübbeli Ahmet’in hedefinde Demirören ve Davutoğlu var

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Demirören ve Davutoğlu’nu hedef aldı. İşte detaylar…

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’i, Patrik Bartholomeos ile görüşmesi ve yazısı nedeniyle eleştirdi. Hürriyet Gazetesi’nde 20 Ağustos’ta yayımlanan bir mektupta, Ukrayna Ortodoks Kilisesi adına Avukat Robert Amsterdam’ın İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne yazdığı mektupta “Ekümenik” ifadesi ve FETÖ darbe girişiminden “ihtilal” olarak bahsedilmesi dikkat çekti.

Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakan Çelik’i hedef aldı. Çelik’in, Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nun açılması gerektiğini ve Ortodoks din adamlarının yetiştirilmesine izin verilmesi gerektiğini savunan yazısını eleştiren Cübbeli, “Bu yazarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken, gerçek düşmanlarımızın vatanımıza göz dikmiş vaziyetlerini anlayamayacak kadar ferasetsiz veya millî şuura bigâne kalmış kimselerdir” dedi.

Cübbeli Ahmet, Çelik’in yazısında Patrik Bartholomeos ile görüştüğünü ve Patrikhane’nin dini, kültürel ve bilimsel faaliyetleri hakkında notlar aldığını belirttiğini ifade ederek, “Bu kişi, Patrikhane’nin sinsi faaliyetlerinin reklamını yapabilmiştir” dedi. Ayrıca, Ruhban Okulu’nun açılmaması nedeniyle yurtdışından ithal edilecek papazların vize başvurularına cevap verilmediğinden yakınan Çelik’in, Türkiye’ye gelecek Ortodoks papazların işlemlerinin hızlandırılması gerektiğini savunduğunu belirtti.

Ahmet Davutoğlu da Eleştirildi

Cübbeli Ahmet, eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, Gökçeada’da Patrik Bartholomeos ile yaptığı kahvaltılı toplantıya da değindi. Davutoğlu’nun, Bartholomeos’a “Ekümenik projelerinden vazgeç” demesi gerektiğini savunan Cübbeli, aksi takdirde bu görüşmenin Davutoğlu hakkında bir şüphe olarak tarihe geçeceğini belirtti.

Cübbeli Ahmet, Patrikhane’nin Ekümeniklik Projesi ve Trabzon’daki Pontus hayalinin tekrar hortlatılmak istendiğini, bazı kişilerin Ruhban Okulu’nun açılmasına olumlu baktığını açıklamasının manidar olduğunu ifade etti.

https://www.habererk.com/cubbeli-ahmetin-hedefinde-demiroren-ve-davutoglu-var