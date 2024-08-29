M.K ATATÜRK, FENER RUM PATRİKHANESİ FESAT YUVASIDIR (4)

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Vedat Çalık

Ruhban Okulu Bahane Hedef; Lozan’ı Delmektir.!



Fener Rum Patrikhanesi’nin emrinde 1 Ekim 1844’te hizmete açılan Heybeliada Ruhban Okulu; Türklüğe karşı yürütülen faaliyetlerin kaynağı olarak, Batı emperyalizminin ve Fener Rum Patrikhanesi’nin en önemlikuruluşlarından birisi olmuştur. Ruhban Okulu

1971 yılına kadar eğitim ve öğretime devam etmiştir.

Bugün ise; AB yetkililerinin Türk hükümeti üstünde oluşturdukları baskıyla yeniden gündeme gelen Ruhban Okulu meselesi; Patrikhane’nin devamlılığı ve ekümenik unvanına Bartholemeos’un duyduğu özlem açısından hayati öneme sahiptir.

Rum Patriği, Ruhban Okulu’nun açılması ve yurtdışından öğrenci alınması ile ilgili girişimlerini hızlandırmıştır. Okulun açılması ve yurtdışından öğrenci alınmasını isteyen Patrikhane; bu kurum sayesinde (TC vatandaşı olmayan yabancıların da okula kayıt yaptırmasıyla birlikte) evrensel kimliğiyle Türkiye’nin karşısına dikilmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne kafa tutmayı hedeflemektedir.

En yalın ifade ile; Ruhban Okulu’nun açılması, Ortodoks Rum azınlığın dini ihtiyaçlarını gidermekten çok Patrikhane’nin evrensellik iddiasına dayanak oluşturmaya hizmet etmek demektir.

Patrikhane’nin hukukî statüsü ve Ruhban Okulu’nun yeniden eğitime başlaması ile ilgili tartışmalar, cumhuriyet devrinde de pek çok hükümeti ve Türk kamuoyunu meşgul etmiştir.

Patrik Bartholomeos, sıklıkla çıktığı yurtdışı gezilerinde, Ruhban Okulu’nu bahane etmek sûretiyle Türkiye’yi şikayet etmekten hiç geriye kalmamaktadır.

· Yunanistan’ın tahsis ettiği özel bir uçakla Vatikan’a giderek Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 2. Jean Paul ile görüşen,

· Yunistan’da askerî törenlerle karşılanan,

· ABD Başkanı Bill Clinton tarafından devlet başkanlarına mahsus bir protokolle ağırlanan,

· Adı New York’ta bir sokağa verilen,

· ABD’de “Amerikan Kongresi Onur Madalyası” almaya hak kazanan Fener Patriğinin başta Ruhban Okulu olmak üzere tüm faaliyetleri yakından takip edilmelidir.



Dünya hâkimiyet teorilerinin çarpıştığı bu dönemde İstanbul’daki Ortodoks Patrikhanesi’nin konumu, dünya liderliğine soyunan güç merkezlerinin oldukça ilgisini çekmekte ve hedeflerine ulaşmada onun evrensel(!) yardımına ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu süreçte Patrikhane’nin dünya Ortodokslarının liderliğini resmileştirme ve konumunu daha da sağlamlaştırarak devlet protokolü içerisinde yer alma amacını gerçekleştirmek için gerek ABD gerekse AB nezdinde hiç bir destek ve yardım esirgenmemektedir.



Bugünlerde yeniden toplumsal hafızamızı tazeleyecek olursak ,

2000 yılı başlarında Papaz Barthelemeos’un Venizelos adlı bir gemiyle; devlet adamları ve sanayicilerden oluşan bir grupla gerçekleştirdiği Karadeniz gezisi ve bir dizi faaliyet, millî duyarlılık sahibi toplum kesimleri tarafından tepkiyle karşılandığını hatırlamış oluruz.

25 YIL SONRA TEKRAR TRABZON

2000 yılında Venizeleos gemisi ile Trabzon sahiline çıkartma yapmak isteyen fakat eyleminde başarısız olan Barthelemeos aradan geçen tam 25 yıl sonra

Bizans İmparatorluğu ve Pontus’un yeniden ihyasını tescil etme hayalleri ile bu sefer Trabzon çıkartmasını karadan yapmak istese de muvaffak olamayacaktır…



Devam Edecek….

https://www.ilkekocaeli.com/makale/21468123/vedat-calik/mk-ataturk-fener-rum-patrikhanesi-fesat-yuvasidir-4