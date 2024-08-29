Kaymakam Berk Acar Babadağ’dan ayrıldı

Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar, 2022 yılında Denizli’nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atanmıştı. Cumhuriyet tarihinde Ermeni toplumundan ilk kez idari bir resmi göreve atanan isim olan Acar, Bakanlık Merkez stajına katılmak üzere şehirden ayrıldı. 29 Ağustos 2022’de göreve başlayan Acar’ın yerine Fahrunnisa Şükran İlter atandı.

Acar, 29 Nisan’da bir veda mesajı yayınladı. Acar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Çok kıymetli Babadağlı Hemşehrilerim,

29.08.2022 tarihinde başladığım büyük bir özveri ve görev anlayışıyla ifa ettiğim Babadağ Kaymakamlık görevimden Bakanlık Merkez Stajına katılmak üzere ayrılmış bulunmaktayım.

Görev yaptığım süre zarfında siz kıymetli hemşehrilerime adil, güler yüzlü ve tarafsız olarak hizmet etmeye gayret ettim. “Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldim” düsturuyla çalışıp sizlerin gönlünde bir yer edinip hoş bir seda bırakabildiysem ne mutlu bana. Görev yaptığım süre zarfında büyük katkıları ile bizleri her zaman destekleyen maiyetinde bulunmaktan onur duyduğumuz Sayın Valimiz Ömer Faruk COŞKUN’a saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığımız mesai arkadaşlarıma, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine teşekkür ediyorum.

Babadağ halkına hizmet etme fırsatı bulduğum için kendimi şanslı addediyor sizleri Allah’a emanet ediyorum.”

İstanbul’da 1995 yılında doğan Berk Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu’nu ardından da Işık Lisesi’ni bitirdi. Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 2020 yılında mezun olan Acar, avukatlık stajını da Şişli’deki hukuk bürosunda tamamladı. Acar, 2021 yılında yapılan 110’uncu dönem kaymakamlık sınavlarına girmiş ve yazılı sınavları başarıyla tamamlayarak Denizli’nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atanmıştı.

Agos