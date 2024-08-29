Elazığ’da Meryem Ana Yortusu kutlandı

Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni ve Hatay Kilisesi din görevlisi Peder Avedis Tabaşyan, kıdemli okuyucu Yusuf Tabaşyan eşliğinde 25 Ağustos Pazar günü Meryem Ana Yortusu ayini için Elazığa’a gitti.

Tabaşyan Elazığ Ermeni Mezarlığı’ndaki Surp Nişan şapelinde ayin sundu, üzümleri kutsadı.

Peder Avedis Tabaşyan ayinde Meryem Ana’nın göğe alınışı ve Başmelek Cebrail’le yaptığı görüşme hakkında bir vaaz verdi.

Ruhaniler daha sonra mezarlıkta ebediyete göçenler için ayin-i ruhani duası okudu.

Ayinlere Elazığ’daki az sayıdaki Ermeni toplumunun üyeleri katıldı.

Tabaşyan daha sonra Malatya’yı ziyaret ederdek Hatay’a döndü.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30878/elazig-da-meryem-ana-yortusu-kutlandi