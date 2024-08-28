Türkiye’nin ilk ortopedi hastanesi: Aya Eleni Kilisesi

Konya’nın tarihi Sille Mahallesi’nde bulunan Aya Eleni Kilisesi, bin 700 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski ayakta duran kilisesi olarak biliniyor. Tarihe tanıklık eden bu yapı, Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin ilk ortopedi hastanesi olarak da kullanıldı.

Konya’nın Sille Mahallesi, 5 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış özel bir yerleşim yeridir. Ancak bu kadim bölgenin en dikkat çekici yapılarından biri, 327 yılında Bizans İmparatoru Constantinus’un annesi Helena tarafından inşa ettirilen Aya Eleni Kilisesi’dir. Tarihi zenginliği ve mimari değeriyle öne çıkan bu yapı, dünyanın ayakta duran en eski kilisesi olarak bilinmektedir.

Aya Eleni Kilisesi’nin Tarihi Önemi Nedir?

Aya Eleni Kilisesi, Anadolu’daki ilk kiliselerden biri olarak kabul edilir. Yapıldığı günden bu yana bin 700 yıldır ayakta duran kilise, tarihe tanıklık eden nadir yapılardan biridir. Sille Müze Sorumlusu Uzman Arkeolog Sercan Yayla, kilisenin sadece dini bir yapı olmanın ötesinde, Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin ilk ortopedi hastanesi olarak kullanıldığını belirtmektedir. Bu dönemde, kilisede ahşaptan kol ve bacak protezleri üretilip cephelere gönderilmiştir.

Kilisede Hangi Tarihi İzler Bulunuyor?

Sille Mahallesi’nde yer alan Aya Eleni Kilisesi, hem mimari özellikleri hem de taşıdığı tarihi izlerle dikkat çekiyor. Restorasyon çalışmalarının ardından müze olarak ziyaretçilere açılan yapı, içinde freskler ve çeşitli ahşap öğeler barındırıyor. Bu öğelerin kullanım amaçları ve fresklerin anlamları hakkında ziyaretçilere detaylı bilgi sunulmaktadır.

Türkiye’nin İlk Ortopedi Hastanesi Olarak Aya Eleni Kilisesi

Birinci Dünya Savaşı sırasında Aya Eleni Kilisesi, Türkiye’nin ilk ortopedi hastanesi olarak hizmet vermiştir. Savaş döneminde cephelerde kullanılan protezlerin üretildiği bu tarihi kilise, hastaların tedavi edildiği önemli bir merkez haline gelmiştir. Savaşın ardından, kilise tekrar Ortodoks Hristiyan cemaatine devredilmiş ve 1924 yılına kadar dini faaliyetlerine devam etmiştir.

Aya Eleni Kilisesi’nin Restorasyonu ve Ziyaretçi Akını

Selçuklu Belediyesi tarafından 2009 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları, 2012 yılında tamamlanmış ve kilise müze olarak hizmete açılmıştır. Sille Müze Sorumlusu Uzman Arkeolog Sercan Yayla’nın verdiği bilgilere göre, Aya Eleni Kilisesi’ni yılda yaklaşık 200 bin kişi ziyaret ediyor. Yunanistan, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerden gelen Ortodoks ziyaretçiler, kilisenin tarihine büyük ilgi göstermektedir.

Ziyaretçilerin Gözünden Aya Eleni Kilisesi

Aya Eleni Kilisesi’ni ziyaret edenlerden biri olan Adem Erdal, kilisenin tarihini öğrendiğinde büyük bir hayranlık duyduğunu ifade ediyor. İstanbul’dan Sille Mahallesi’ne gezmeye gelen Erdal, “Buranın dünyada ayakta kalan en eski kilise olduğunu öğrendiğimde çok etkilendim,” şeklinde konuştu.

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