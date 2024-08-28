Parajanov’un “Dünyadan aşk yoluyla intikam alacağım” filmi, 81. Venedik Film festivalinde gösterilecek

Zara Djian’ın yönetmenliğini yaptığı “Dünyadan Aşk Yoluyla İntikam Alacağım – S. Parajanov” adlı belgesel film, büyük bir başarı elde ederek, 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin resmi programına, “Venedik Klasikleri” grubunun yarışma bölümüne dahil edildi. Büyük sanatçı Parajanov’a adanmış olan filmin dünya prömiyeri 6 Eylül’de Venedik’te gerçekleşecek.

Açılış gösterimine filmin karakterleri, yaratıcı ve yapım ekibi, Ermenistan’ın İtalya Büyükelçiliği temsilcileri, İtalya Cumhuriyeti Veneto Bölgesi’ndeki Ermenistan Konsolosluğu temsilcileri, Mkhitaryan Cemaati temsilcileri, festival konukları ve uluslararası ortaklar katılacak.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1020545447&pi=t.aa~a.1867113230~i.4~rp.4&w=688&abgtt=3&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1724870190&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2024%2F08%2F28%2FParajanov-Ermeni-Venedik-Film-festivali%2F283312&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1724870190897&bpp=1&bdt=475&idt=0&shv=r20240826&mjsv=m202408210101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dd009121c58aea498%3AT%3D1710826971%3ART%3D1724870128%3AS%3DALNI_MaOp3DNL-VFWm2QK3Q0s6l1Zn7B0g&gpic=UID%3D00000e46f0104dc5%3AT%3D1717413434%3ART%3D1724870128%3AS%3DALNI_MY166cfWsnVt2iKwSeRSgIVIGBNUg&eo_id_str=ID%3D18d442cfe71f40d6%3AT%3D1721368860%3ART%3D1724870128%3AS%3DAA-AfjbUYgnNX8k3XHkcJaJu4b_s&prev_fmts=0x0%2C975x280&nras=3&correlator=3994754300489&frm=20&pv=1&u_tz=180&u_his=2&u_h=900&u_w=1440&u_ah=815&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=2&adx=15&ady=1330&biw=975&bih=735&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759875%2C44759926%2C44759842%2C31086552%2C42531705%2C44795921%2C95332589%2C95337585%2C95338226&oid=2&pvsid=988739500296227&tmod=409415270&uas=0&nvt=1&fc=1408&brdim=441%2C25%2C441%2C25%2C1440%2C25%2C975%2C815%2C975%2C735&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&dtd=3

Film, modern bir yönetmenin yaşadığı ülkede dramatik olayların patlak vermesiyle ülkesini, Ermenistan’ı, terk etmeye karar vermesi ve hayata devam etmek için çözümler aramak üzere memleketine dönmesiyle başlıyor.

Filmde, geçmiş günümüzle buluşuyor. Parajanov’un yaşamı ve eserleri aracılığıyla, insan özgürlüğü teması, dikenli tellerin ve savaşların kültür ve kültürel figürler üzerindeki etkisi, zehirli bir gerçeklikte belki de tek doğru seçimin ne olduğu gibi sorular incelenecek. Hayat ve yaratıcılık, yasaklar ve diktatörlüklere rağmen var olmalıdır.

Farklı barikatlarda yer alan, ancak Parajanov’a olan sevgileriyle birleşen kahramanlarla ortak fikirler, hedefler ve çözümler aranıyor. Filmin görüntü yönetmeni, Kanadalı Ermeni Norayr Kasper. Film, gerçeklikten soyutlamaya ve geri dönüşe yolculuk yapıyor. Çekim tarzı hem akademik hem de yazarına özgü teknikler içeriyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/28/Parajanov-Ermeni-Venedik-Film-festivali/283312