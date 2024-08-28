Fransalı Ermeni Gazeteci Agnes Vahramyan, Franceinfo Radyo’nun müdürü olarak atandı

Fransalı Ermeni gazeteci Agnes Vahramyan, Fransa’nın kamu yayıncısı France Télévisions bünyesinde faaliyet gösteren franceinfo radyosunun direktörü olarak atandı. Bu atama, Radio France’ın genel müdürü Sybil Weil tarafından 27 Ağustos’ta duyuruldu.

Görevine 16 Eylül’de başlayacak. Kendisi son zamanlara kadar, France Télévisions’ın Orta Doğu ve Ukrayna’daki askeri muhabiri olarak görev yapıyordu.

Vahramyan daha önce ABD’de muhabir olarak çalıştı. Ayrıca, France 2’nin haber müdür yardımcılığı, “Envoyé Special” programının genel yayın yönetmenliği ve ardından France 2’de akşam haberlerinin genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulunmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/28/Fransalı-Ermeni-Gazeteci-franceinfo-Radyo/283344