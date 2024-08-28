Aliyev’in eski koruması Türkiye’de ölü bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eski korumalarından Mahir Mammadov, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.



Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bir dönem yakın korumalığını yapan 50 yaşındaki Mahir Mammadov kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Oay, saat 13.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahir Mammadov, eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile birlikte üç gün önce tatil için Kuşadası’na geldi. Mammadov ve ailesi bu sabah kahvaltı yaptıktan sonra dinlenmek için odaya çıktı. Bir süre sonra dolaşmak için kent merkezine giden anne Kemale Mammadov ve oğlu, döndüklerinde Mahir Mammadov’u yerde hareketsiz yatarken buldu.

Gelen sağlık ekipleri Mammadov’un öldüğünü belirledi. Mammadov’un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu’nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/28/Aliyev-Azerbaycan-Türkiye/283277