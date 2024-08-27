Papa Francis’in Asya turu Endonezya’nın en büyük camisinde başlıyor: 6 dinin temsilcileriyle buluşacak

87 yaşındaki Katolik dünyasının lideri Papa Francis, 4 ülkeyi kapsayan Asya turunun ilk durağı olan Endonezya’da, Güneydoğu Asya’nın en büyük camisi İstiqlal’de 6 dinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Papa Francis’in 3 Eylül’de başlayacak Asya turu, dinler arası diyaloğu geliştirmeyi amaçlıyor. Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki İstiqlal Camii’nde gerçekleşecek toplantıda İslam, Budizm, Konfüçyüsçülük, Hinduizm, Katoliklik ve Protestanlık temsilcileri hazır bulunacak. 280 milyonluk nüfusunun yüzde 87’si Müslüman olan Endonezya’da, Hristiyanlık Filipinler ve Çin’den sonra Asya’nın en büyük üçüncü topluluğunu oluşturuyor.



22 dönümlük alanıyla Güneydoğu Asya’nın en büyüğü olan İstiqlal Camii, Endonezya’nın Hollanda sömürgeciliğine karşı bağımsızlık mücadelesini simgeliyor. Caminin karşısında yer alan Roma Katolik Katedrali ile arasındaki “Dostluk Tüneli”, dinler arasındaki barışçıl bir arada yaşamanın sembolü olarak görülüyor. 28 metre uzunluğundaki bu tünelin Papa tarafından da kullanılması bekleniyor.

İstiqlal Camii’nin Baş İmamı Nasaruddin Umar, Papa’nın ziyaretinin Müslüman toplumu gururlandırdığını belirterek, bu fırsatı dinler arasındaki ortak noktaları vurgulamak için kullanacaklarını söyledi. Ancak son yıllarda Endonezya’nın ılımlı Müslüman ülke imajı, çeşitli hoşgörüsüzlük olaylarıyla sarsıldı. Cakarta’nın Hristiyan valisinin hapse atılması ve Açe eyaletinde eşcinsel erkeklerin kırbaçlanması gibi olaylar yaşandı.

Papa’nın ziyareti, dinler arası diyaloğun geliştirilmesi ve toplumsal düzeyde olumlu değişimlerin teşvik edilmesi açısından önemli görülüyor. Katolik Papaz Thomas Ulun Ismoyo, dini liderlerin Endonezya’da önemli bir role sahip olduğunu ve Papa’nın ziyaretinin insanlık ve sosyal adalet değerlerini ön plana çıkaracağını umduğunu belirtti. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Andi Zahra Alifia Masdar da ziyaretin karşılıklı kabulü ve hoşgörüyü artıracağını düşünüyor.

https://medyascope.tv/2024/08/27/papa-francisin-asya-turu-endonezyanin-en-buyuk-camisinde-basliyor-6-dinin-temsilcileriyle-bulusacak/