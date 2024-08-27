Ceyhun Bayramov Ankara’da Hakan Fidan ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın daveti üzerine bugün Ankara’yı ziyaret etti.

İki bakan görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi yönündeki ortak temenniyi bir kez daha teyit ettiklerini vurgulayan Fidan, bu kapsamda Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinde kaydedilen gelişmeleri de değerlendirdiklerini söyledi.

Fidan, bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti, bölgesel bağlantısallık, lojistik yolları ve ilgili kalkınma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Agos