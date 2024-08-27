Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda Ermeni sporcu Vachagan Hovhannisyan şampiyon oldu

Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda 70 kiloda Ermenistan’ı temsil eden Vachagan Hovhannisyan şampiyon oldu. Ermeni bilek güreşçi finalde sol el ile Kazak Nurbolat Basimbeki’yi mağlup etti.

Hatırlanacağı üzere, Vachagan Hovhannisyan Mayıs’ta Avrupa Şampiyonu da olmuştu.

Aynı kiloda Ermenistan’ı temsil eden diğer sporcumuz Azat Srapyan ise bronz madalyaya sahibi oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/27/Bilek-Güreşi-Dünya-Şampiyonası-Ermenistan/283177