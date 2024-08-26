Zelensky, büyük Ermeni sanatçı Parajanov’a ölümünden sonra “Ukrayna’nın Ulusal Efsanesi” madalyasıyla ödüllendirdi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky’nin kararnamesiyle Ermeni büyük sanatçı, film yönetmeni Sergey Parajanov, “bağımsız Ukrayna’nın oluşumunda ve devletin güçlendirilmesinde, vatan savunmasında ve Ukrayna halkına hizmette, ulusal sanat, spor, sağlık, hayırseverlik ve toplumsal açıdan verimli faaliyetlerde önemli kişisel başarılarından” dolayı ölümünden sonra “Ukrayna’nın Ulusal Efsanesi” madalyasıyla ödüllendirildi.

Bu konuda Ermenistan’ın Ukrayna Büyükelçiliği bir mesaj yayımladı.

Parajanov, 20. yüzyılın ünlü Ermeni film yönetmeni, senarist, SSCB Halk Sanatçısı (1990) unvanına sahipti. Uzun yıllar Kiev’de yaşadı ve çalıştı; “İlk Oğlan” ve “Ukrayna Rapsodisi” gibi birçok filme imza attı.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/26/Zelensky-Ermeni-Parajanov-Ukrayna-Ulusal-Efsanes/283113