Karabağlı Ermeni güreşçi, 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı

Ermenistan Serbest Stil Güreş Takımından 60 kilodaki Karabağlı Ermeni sporcu Hayk Avanesyan, Ürdün’de düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Avanesyan, mücadeleye Porto Riko temsilcisini 9:4 yendiği 1/8 finalinden başladı. Çeyrek finalde Türk rakibi Bilal İnce’yi 13:2’lik skorla mağlup eden Avanesyan, yarı finalde ise bronz madalya için mücadele etti.

Avanesyan, İngiltere temsilcisi Danush Jovkar’ı 5:2’lik skorla mağlup etti.

Daha önce Ermenistan Grekoromen Stil Güreş Takımı, 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı.

17 Yaş Altı Dünya Şampiyonasına 576 güreşçi katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/26/Ermeni-güreşçi-Hayk-Avanesyan-Dünya-Şampiyonası/283137