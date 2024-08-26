Geleneksel Navasartyan Oyunları Kınalıada’da gerçekleşti

Luys Medya’nın organizasyonuyla gerçekleşen geleneksel Navasartyan Oyunları Kınalıa’da haftasonu boyunca sürdü.

Oyunlar 23 Ağustos 2024 Cuma Patrik Maşalyan’ın katılımıyla başladı. Oyunlara Gençlik ve Spor Bakanlığı da destek verdi.

Törenin başlangıcında tüm sporcular katılımcıları selamladı. Etkinliğin sunucuları, Karolin Mamigonyan ve Barkev Samuelyan’dı.

Patrik Maşalyan konuşmasında Navasart (Eski Ermeni takvimine göre yeni yıl) kutlamalarının Ermeni halkının hayatında bereketin bir simgesi olduğunu belirtti, antik çağlarda yapılan kutlamalarda halkın şarkılar ve danslarla bir araya geldiğini hatırlattı. Maşalyan müteveffa Patrik Mutafyan’ın vizyonuyla kurulan oyunların son yıllarda gelişerek yüzlerce sporcunun şarkı ve dansta birleşmesine olanak sağladığını söyledi.

Patrik Maşalyan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teşekkür etti, Harutyun Kuran ve Raffi Kalk’ın çalışmalarını övdü.

Törende Bartev Garyan, Arakast Orkestrası eşliğinde sahneye çıktı ve Ermenice şarkılarla dinleyicilerin alkışlarını topladı.

Cumartesi akşamı ise Esayan Mezunlar derneği bünyesinde faaliyet gösteren Maral Müzik ve Dans Topluluğu bir gösteri sundu.

Topluluk Ermeni danslarından örnekler sundu ve alkış aldı.

Oyunların Pazar gününe kadar devam etti.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30868/geleneksel-navasartyan-oyunlari-kinaliada-da-gerceklesti