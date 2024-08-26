Akademisyenlerden yeni kitap: “Çemberin Dışındakiler: Azınlıklar”

Azınlık toplumlarının Lozan Anlaşması sonrası Türkiye’de yaşadıkları ayrımcılıklara dikkat çeken kitap Türk Tarih Vakfı’nda çıktı.

Kısa Dalga – Tarih Vakfı tarafından editörlüğünü Prof. Dr. Elçin Macar’ın yaptığı “Çemberin Dışındakiler: Azınlıklar” kitabı çıktı.

Kitap, Türkiye’de azınlıkların sadece Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler’den müteşekkil olmadığını, başka grupların da var olduğunu vurguluyor. Onların yaşadıkları ayrımcılığı gözler önüne seriyor, vatandaş olduklarını hatırlatıyor. Kitabın yazarları, azınlıkları oluşturanların hem kendi kimlik gruplarına ait olan kişiler hem de özgür, eşit birey ve vatandaş olduklarının altını çiziyor.

Prof. Dr. Samim Akgönül, Prof. Dr. Elçin Macar, Özgür Kaymak, Emre Can Dağlıoğlu gibi akademisyenlerin kaleme aldığı makalelerin yer aldığı kitap, 6 Eylül’de Yeniköy Panayia Kilisesi Vakfı tarafından düzenlenecek olan Theotokia Festivali’nde tanıtılacak.

Festivaldeki söyleşide Prof. Dr. Samim Akgönül, Prof. Dr. Elçin Macar, Özgür Kaymak konuşmacı olacak.





(Kültür Sanat Servisi)

https://kisadalga.net/haber/kultur-sanat/akademisyenlerden-yeni-kitap-cemberin-disindakiler-azinliklar-109106