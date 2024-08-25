Meryem Ana Yortusu Provokasyon ve Gecikmeye Rağmen Trabzon Sümela Manastırında Kutlandı

MELİKE KARAOSMANOĞLU

Rum Ortodoks Kilisesi Meryem Ana’nın Göğe yükselişini her yıl 15 Ağustos’ta kutluyor. 88 yıl aradan sonra ilk kez 2010’da Trabzon’daki Sümela Manastırında yapılmasına izin verilen ayin bu yıl da aynı geçen yıl olduğu gibi milliyetçi komplo teorisyeni çevrelerin provokasyonlarına maruz kaldı. Ekümenik Patrik Bartholomeos ve 1500 yıldır kutlanan Meryem Ana yortusu aşırı sağcı ırkçıların hedef göstermesiyle milli güvenlik meselesi haline getirildi. Bu nedenle 15’inde yapılması gereken ayin 23 Ağustos’a ertelendi.

Geçen yıl İyi Partili ve Yeniden Refah Partili siyasiler “Trabzon’un fethi ile aynı güne denk gelmesinin tesadüf olmadığı” gibi komplo teorisi içeren açıklamalarla ayinin iptal edilmesi için kampanya başlatmıştı. Halbuki ilk kez 1961’de kutlanmaya başlanan Trabzon’un fethinin 2022’ye kadar yıldönümü 26 Ekim’di. Fetih tarihi 2022’de hamasi çabaların sonuç vermesi üzerine 15 Ağustos olarak değiştirildi.

Bu yıl ise Emekli Tümamiral Cahit Yaycı yaptığı basın toplantısıyla Meryem Ana’nın Göğe Yükselişini Pontus ayini diye provoke ederek Sümela’nın önünde nöbet tutulması, ayinin yaptırılmaması için Trabzonlulara çağrıda bulundu.

Basın açıklamasında ırkçı ve hedef gösteren ifadeler kullanmaktan çekinmeyen Yaycı’nın “Havra, sinagog Müslümanı Yahudileştirmek Türkiye’nin bölünmesi için başlatılmış projedir.” gibi antisemit ifadelerine de rastlandı.

Tüm provokasyon ve gecikmeye rağmen Meryem Ana Yortusu 23 Ağustos’ta Sümela Manastırında kutlandı.

Ayin Ekümenik Patrik Bartholomeos‘un katılımı olmadan gerçekleşti.

https://www.avlaremoz.com/2024/08/24/meryem-ana-yortusu-provokasyon-ve-gecikmeye-ragmen-trabzon-sumela-manastirinda-kutlandi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=meryem-ana-yortusu-provokasyon-ve-gecikmeye-ragmen-trabzon-sumela-manastirinda-kutlandi