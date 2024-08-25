DEPREM HARAP ETTİ, KİLİSE UNUTULDU

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Yenipınar’daki Süryani kilisesinin büyük bölümü yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

DEVASA KOLONLAR YIKILDI

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar (Keverzo) Köyü’ndeki 250 yıllık Süryani kilisesi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ağır hasar aldı. Daha önce de bir bölümü yıkılan Yenipınar’daki kilisenin mermer kolonları, Maraş merkezli depremle yerle bir oldu. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü kilisenin restorasyonu için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na başvururken, Yenipınar Köyü’ndeki bazı sakinler, kilisenin restorasyonunun yapılmasını istediler. Bazı köy sakinleri, şöyle konuştular: “Daha önce de kilise alanında yıkımlar vardı ama Maraş depremi ile eski kilisenin büyük kolonları tamamen çöktü. Eski görüntülerine eriştiğinizde, buranın tamamen yıkılmadığını görebiliyordunuz ama son deprem yıkıcı etki yarattı. Tonlarca ağırlığındaki mermerden oluşan kolonları indirdi. Şu anda kilisenin içinde sağlam bir yer kalmadı.”

MUHABİR: CEMAL GÜLER

https://www.batmancagdas.com/deprem-harap-etti-kilise-unutuldu