Beyoğlu’ndaki Ermeni Kilisesi’nden haç çaldı: Sevgilime verecektim

Beyoğlu’ndaki Ermeni Katolik Kilisesi’nin haçın çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüpheli tutuklanırken ifadesinde “sevgilime verecektim” dedi.

Kısa Dalga – İstanbul Beyoğlu’nda, Hüseyinağa Mahallesi, Atıf Yılmaz Caddesi’ndeki Ermeni Katolik Kilisesi’nde haç çalındı.

İhbar üzerine giden ve kilisenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin haçı aldıktan sonra taksiye binerek Fatih Kemalpaşa Mahallesine gittiğini belirledi.

AA’nın haberine göre, parkta oturduğu sırada gözaltına alınan şüpheli S.A’nın, 37 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis merkezine götürülen S.A. ifadesinde, haçı sevgilisine vermek için çaldığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli “mabetten hırsızlık” suçundan tutuklanırken, haç kiliseye teslim edildi.

Öte yandan, kilisenin güvenlik kamera kaydında, şüphelinin bir süre kilisede oturduğu, daha sonra haçı alarak kiliseden ayrıldığı görülüyor. (Haber Merkezi)

https://kisadalga.net/haber/gundem/beyoglundaki-ermeni-kilisesinden-hac-caldi-sevgilime-verecektim-108972