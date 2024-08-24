Zelenskiy Ortodoks Kilisesi’ni yasaklayan tasarıyı imzaladı – DW – 24.08.2024

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Bağımsızlık Günü olan 24 Ağustos’ta Rusya ile ilişkilerine devam eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin faaliyetlerini yasaklayan tasarıyı imzalayarak onayladı. Zelenskiy attığı imzanın ardından yaptığı açıklamada, atılan bu adımın Ukrayna’nın bağımsızlığını güçlendireceğini dile getirdi. Zelenskiy mesajında ayrıca, “Ukrayna Ortodoks Kilisesi bugün kendini Koskova şeytanından kurtarmak için adım atıyor” ifadelerini kullandı. Söz konusu yasanın metni Ukrayna Parlamentosu’nun internet sayfasında da paylaşıldı.

Geçen Salı mecliste yapılan oylamada kabul edilen yasa Moskova ile bağlantılı dinî organizasyonların yasaklanmasını öngörüyor. Yasada ilgili tüm dinî yapılara Rusya ile ilişkilerini kesmeleri için süre de tanınıyor. Bu da yasanın tamamen hayata geçmesinin birkaç yıl alabileceği anlamına geliyor. Moskova ise yasanın Zelenskiy’nin imzası ile yürürlüğe girmesini kınayan bir açıklama yaptı.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi içinde bölünme

Geleneksel olarak Moskova Patrikliği’ne yakın olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Rusya’nın 2022 yılında Ukrayna’ya saldırmasının ardından resmi bir açıklama ile Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrıldığını duyurmuştu. Ancak başkent Kiev’de bazı milletvekilleri, Ukrayna Kilisesi’nin önde gelen isimlerinin hala Rus Kilisesi’ndeki kişilerle iş birliği içinde olduğunu öne sürüyor. Rusya tarafında ise Moskova Patrikliği, Kremlin’e ve Ukrayna’ya karşı sürdürülen savaşa destek veriyor.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi, halkının büyük çoğunluğu Ortodoks Hristiyan olan ülkede kısa süre öncesine kadar en güçlü dinî yapılanma idi. Son yıllarda ise cemaati sürekli azalan Kilise’nin içinde bir de Rusya’dan tamamen bağımsız bir yapı gelişti. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Moskova ile ilişkilerine devam eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin şu an ülke çapında 9 bin kilisede bir araya gelen cemaati bulunuyor.

AFP / ET,DK

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