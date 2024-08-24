Kiliseden haç çalan kişinin savunması pes dedirtti

Beyoğlu’nda kilisede haç çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Hüseyinağa Mahallesi, Atıf Yılmaz Caddesi’ndeki kilisede haç çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kilisenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin haçı aldıktan sonra taksiye binerek Fatih Kemalpaşa Mahallesine gittiğini belirledi.

Parkta oturduğu sırada gözaltına alınan şüpheli S.A’nın, 37 suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis merkezine götürülen S.A. ifadesinde, haçı sevgilisine vermek için çaldığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli “mabetten hırsızlık” suçundan tutuklanırken, haç kiliseye teslim edildi.

Öte yandan, kilisenin güvenlik kamera kaydında, şüphelinin bir süre kilisede oturduğu, daha sonra haçı alarak kiliseden ayrıldığı görülüyor.

37 SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan şüphelinin 37 suç kaydı olduğu tespit edildi. Karakolda ifadesi alınan şüpheli, haçı sevgilisine vermek için çaldığını söyledi. Haç kiliseye teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli “Mabetten Hırsızlık” suçundan tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık anları kilisenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kiliseye giren hırsız bir süre kilisede oturuyor. Daha sonra haç sembolünün bulunduğu noktaya giden hırsız sembolü çalarak kiliseden ayrılıyor.

Cumhuriyet Gazetesi