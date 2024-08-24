Beyoğlu’nda kiliseden haç çaldı, “Mabetten Hırsızlık”tan tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda kiliseye giren bir kişi, ibadet için kullanılan haçı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin haçı sevgilisine vermek için çaldığını söylediği öğrenildi.

T24