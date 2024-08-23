Rum Ortodoks Mezarlığına çirkin saldırı… Tarihi mezarlık tahrip edildi

Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı’na sabah saatlerinde gelen mezarlık yetkilileri tarihi mezarlığı tahrip edilmiş halde buldu. Mezarlıkta kazı da yapıldığını gören yetkililer durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeklerde de uyuşukluk olduğunu tespit etti ve köpekler veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı yetkilileri durumla alakalı açıklamada bulundu.

Batuhan ALTINBAŞ

Şişli’nin Kurtuluş semtinde yer alan 1865 senesinden beri varlığını sürdüren tarihi mezarlık, geçtiğimiz günlerde tahrip edildi. Mezarlığı tahrip eden henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin mezarlıkta kazı da yaptığı öne sürüldü. Olayla ilgili açıklamada bulunan Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı yetkilileri olayı “dini değerlere yönelik yapılmış bir hareket olarak tanımlayıp emniyet güçlerinin failleri bir an önce yakalayacağından şüpheleri olmadığını dile getirdi.

“EMNİYET GÜÇLERİNE GÜVENİMİZ TAMDIR”

Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı yetkilileri yaşanan olayla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Bugün sabaha karşı Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığımıza yönelik yapılan saldırı, toplumumuzda büyük üzüntüye yol açmıştır. Olay yerine hızla müdahale eden güvenlik güçleri ve olay yeri inceleme ekipleri, mezarlıkta nedeni henüz bilinmeyen derin kazı yapıldığını tespit etmiştir. Ayrıca, mezarlıkta bulunan köpeklerde de uyuşukluk gözlemlenmiş ve veteriner hekim tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. Bu saldırı, dini değerlerimize yapılmış bir hareket olarak değerlendirilmektedir. Emniyet güçlerinin, failleri en kısa sürede adalete teslim edeceği konusunda güvenimiz tamdır. Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı, Kurtuluş semtinde yer almakta olup, 1865 senesinden beri bölgenin köklü Rum Ortodoks toplumuna hizmet eden en önemli mezarlıklardan biridir. 159 yıldır varlığını sürdüren mezarlık, hem dini hem de kültürel açıdan büyük öneme sahiptir. Semtin çok kültürlü yapısına tanıklık eden bu alan, tarih boyunca barış içinde bir arada yaşayan farklı toplulukların simgesi olmuştur. Bu somut bilgiler ışığında, saldırının sadece bir mezarlığa değil, aynı zamanda köklü bir kültürel mirasa ve dine yönelik olduğunu belirtmek isteriz. Kurtuluş semti, yüzyıllardır farklı dinlere ve kültürlere sahip insanların kardeşlik içinde yaşadığı bir bölge olarak öne çıkmaktadır ve bu kardeşlik bağlarını zedelemeye yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecektir.”

Vakıf Başkanı Yorgo Teodoridis ise yaşanan bu üzücü olayın toplumda farklı anlamlar yüklenerek başka boyutlara taşınmaması gerektiğini vurgulayarak; emniyet güçlerinin olayı en kısa sürede aydınlatacağına dair inançlarının tam olduğunu ve Kurtuluş’un, yüzyıllardır bir arada olan farklı toplulukların kardeşlik ve barış içinde yaşadığı bir semt olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2024/08/23/rum-ortodoks-mezarligina-cirkin-saldiri-tarihi-mezarlik-tahrip-edildi