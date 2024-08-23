İlk defa Ermeni helikopteri Iğdır’dan Yerevan’a uçtu, bir kadının hayatı kurtarıldı (Video)

17 Ağustos tarihinde Türkiye’nin Doğubayazıt şehrinde Ermenistan vatandaşı 48 yaşındaki A.V.’nın sağlık durumu Ararat (Ağrı) Dağı’ndan indikten sonra aniden fenalaşmış. Bilincini kaybeden kadın Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış.

Diyabetik komaya giren Ermenistan vatandaşının hayatını kurtarmak için hastanenin ekibi müdahale etti. Birkaç gün süren tedavinin ardından hastanın sağlık durumu ağır olmaya devam ediyordu. Ermenistan’da bulunan akrabaları hastanın bir an önce Ermenistan’a transferini sağlamak istiyorlardı.

Ermenistan Başbakanlık ofisi Enformasyon ve Halkla ilişkiler Merkezi ile Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın ortak ve koordineli çalışmaları sonucunda en kısa sürede Ermenistan’dan Anbülans helikopteri yola çıktı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığıyla görüşmeler sonucunda uçuş için izin alabildi. 22 Ağustos tarihinde Iğdır havaalanına iniş yapan helikopter Ermenistan vatandaşı A.V.-‘ın Ermenistan’a transferini sağladı.

Son bilgilere göre kadının sağlık durumunda ilerleme var ve hayati tehlikeyi atlatmış durumundadır. Başbakanlık Ofisi Enformasyon ve Halkla ilişkiler Merkezi’nin akrabalarından edindiği bilgilere göre 48 yaşındaki kadın efsanevi Ermeni fotbolcu, Ararat-73 kadrosunda yer almış Hovhannes Zanazanyan’ın torunudur. Yakın akrabalarından birinin düğününe hazırlanan aile bu olaydan sonra günlerdir kendine gelemiyorlardı. Fakat kadının sağlık durumunun iyileşmesiyle beraber ailenin hayatı da normale döndü ve tekrar düğün hazırlıklarına odaklandılar.

Bir insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra böylece Iğdır-Yerevan ilk uçuşu da gerçekleşmiş oldu.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/23/Iğdır-Yerevan/282961