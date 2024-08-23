Ermeni Soykırımı sahneye taşınıyor

Ermeni Soykırımı’nı ve kadınların hikayelerini tiyatro sahnesine taşıyan Ema Mikailiyan,“Soykırıma ve kadınların soykırımda yaşadıklarına değinmek tarihi sorumluluğumuz” dedi.

Ema Mikailiyan, 19 yaşında. Dede ve nenesi Ermeni Soykırımı’ndan kaçarak kurtulmuş. Dedesi Arap bir ailede hakları, dili, tarihi, kimliği olmadan büyümüş. Büyükleri gibi dilinden ve kimliğinden uzak büyüyen Ema Mikailiyan, devrimle birlikte yeni bir sayfa açtı.

Lise eğitimini bitiren Mikailiyan, şu an üniversiteye hazırlanıyor. Ayrıca 3 yıldır yer aldığı Ermeni Toplum Meclisi Kültür Komitesi’nde hem tiyatro eğitmenliği hem de oyunculuk yapıyor. Artsakh Halay Grubu’nu yönetiyor ve Ararat Tiyatro Grubu’nda etkili bir performans sergiliyor.

Mikailiyan, tiyatro yolculuğunu Jinha’ya şu sözlerle anlattı: “Tesadüfen tiyatro dünyasına girdim ve bu alanda iyi bir seviyeye ulaşmayı hedefliyorum. Ermeni Toplum Meclisi’ne henüz kuruluş aşamasındayken dahil oldum. Meclisin Kültür Komitesi’nde yer aldım. Zaman içerisinde tiyatroda oynadım ve ilgim arttı. Sahneye çıkmadığım bir günüm yok artık.”

Pek çok tiyatro oyunda rol alan Mikailiyan, “Daha iyi bir oyuncu olmak için zamana ihtiyacım var. Bunun için çalışıyorum. Beni dijital medyada takip edenler oyunculuğumu beğendiklerini söylüyor. Bu bana yolculuğuma devam etmede büyük bir umut ve güven veriyor” dedi.

Rollerinde daha çok kadın, toplum ve Ermeni Soykırımı’na dikkat çeken Mikailiyan,”En çok Ermenilerin davasına, Ermeni Toplum Meclisi’nin başarılarına ve kadınların soykırımda yaşadıklarına önem veriyoruz. Tarihte yaşanan olaylara değinmek bir anlamda sorumluluğumuz. Çalışmalarımızı yarım bırakmayacak en iyi yerlere getireceğiz. Belki bir gün Ermenistan’da bir sahnede oyun sergiler veya yönetmen olurum. Tiyatro aracılığıyla Ermenilerin nasıl katledildiğini göstermek istiyorum” şeklinde konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/23/Soykırımı-sahneye-taşıyor/282941