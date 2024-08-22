Zelenski: Rus saldırıları 500’den fazla kiliseyi, ibadethaneyi ve diğer binaları yok etti

Kiev, 22 Ağustos (Hibya) Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın başlangıcından bu yana Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırılarda 500’den fazla kilise, ibadethane ve diğer dini binaların yok edildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaşın başlangıcından bu yana Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırılarda 500’den fazla kilise, ibadethane ve diğer dini binaların yok edildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Ukrayna’daki tüm inananlar Rus kötülüğünün istilasından acı çekti. Rusya’nın tamamen yok etmeye çalıştığı yaşam mücadelemizde devletimize ve halkımıza yönelik her türlü desteği derinden takdir ediyoruz.”

Hibya Haber Ajansı

https://rhaajans.com/haber/21398163/zelenski-rus-saldirilari-500den-fazla-kiliseyi-ibadethaneyi-ve-diger-binalari-yok-etti