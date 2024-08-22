Sivas’ta Aziz Vlas Çalıştayı Düzenlenecek

Mazarı Sivas’ta bulunan ve Hristiyan aleminin önemli isimlerinden biri olan Aziz Vlas için Sivas’ta çalıştay düzenlenecek.

Demet KARAKUŞ

Sivas Belediyesi Aziz Vlas için çalıştay düzenleyecek.

Hristiyan aleminin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen ve Avrupa genelinde bin 200 kiliseye ismi verilen Aziz Vlas’ın mezarı olduğu düşünülen alanda geçtiğimiz yıllarda Sivas Belediyesi tarafından bir kazı çalışması başlatılmıştı. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanda bir de anıt oluşturularak inanç turizminin canlanması hedeflenmişti.

Çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sivas Belediyesi Aziz Vlas’ın mezarının bulunduğu düşünülen alanın inanç turizmi noktasında değerlendirilmesi için 2 Eylül Pazartesi günü bir çalıştay düzenleyecek. Çalıştay da projeyle ilgili görüşler değerlendirilerek yol haritası çizilecek.

AZİZ VLAS KİMDİR?

Çeşitli kaynaklarda, Anadolu’da Hristiyanlığın ilk piskoposlarından olduğu ifade edilen Aziz Vlas’ın 280-326 yıllarında Sivas’ta yaşadığı belirtiliyor. Yayınlanan Acta’sına (kamu tutanağı) göre, dövülmüş, demir dokumacı taraklarıyla saldırılmış ve başı kesilmek suretiyle öldürülmüştür. Adı Rumca ile Latince’ye Blasios, Fransızca’ya Blaise, Almanca’ya Blasien olarak geçen Aziz Vlas, ‘Cerrahların, bağcıların, balıkçıların, mimarların hamisi’ olarak Hristiyan mitolojisinde yer alıyor. Sağlığında bir hekim olan Aziz Vlas’ın, halka yakınlığı ve öldürülmesi sırasında gerçekleştiğine inanılan mucizelerinin, onu bir aziz haline getirdiği kaydediliyor. Fransa’da her 5 bin çocuktan birinin adını taşıdığı Aziz Vlas’ı, 3 bin ailenin soyadı olarak tercih ettiği, Avrupa’da 1200 kilise ve manastırın adına ithaf edildiği biliniyor.

https://www.sivasekspres.com/haber/sivas-ta-aziz-vlas-calistayi-duzenlenecek-52931.html