İstanbul’un kültür hazinesi, Aya İrini’de üzen manzara

İstanbul’un eşsiz kültürel miraslarından kabul edilen Aya İrini Kilise Müzesi’nden yansıyan son görüntüler, ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor. 1700 yıllık eserin sütun ve zemininde oluşan kuş pisliklerinin yanı sıra, duvarlarda oluşan kirlilik de temizlenmeyi bekliyor.

Mert İnan

Bizans döneminde ilk kilise olarak inşa edilen ve İstanbul‘un eşsiz kültürel miraslarından kabul edilen ‘Aya İrini Kilise Müzesi’nden yansıyan görüntüler yürek burkuyor. Kuş pisliklerinin kapladığı zemin temizlenmeyi beklerken, yapının belli kısımlarında da tahribat ve kirlilik dikkatlerden kaçmıyor. Aya İrini Kilise Müzesi, Bizans devrinden günümüze kalan ‘Atrium’lu tek kilise kabul ediliyor. Atrium ise eski Roma tapınaklarının ortasındaki çevresi revaklı bir avlu olarak biliniyor. Bizans döneminde 3 kez yanıp onarılan, yapı aynı zamanda Osmanlı döneminde ilk müze özelliğini taşıyor.

Kuş pislikleri eşsiz sütunlara da bulaşmış durumda.

RESTORE EDİLMELİ

1453 yılında İstanbul`un fethinden sonra kilise camiye çevrilmediği için yapıda önemli bir değişiklik yapılmazken, uzun süre ganimet ve silah deposu olarak kullanılan eser zaman içinde önce Ayasofya Müzesi Müdürlüğü`ne son olarak da Milli Saraylar’ devredildi. Geçmişte konser ve gösteriler yapılan Aya İrini’nin, Ayasofya’dan yaşlı bir eser olduğunu belirten Mimar,

Mimari Restorasyon Uzmanı, Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin ise “1700 yıllık geçmişiyle İstanbul’un bilinen en eski ve camiye çevrilmemiş tek Bizans kilisesi olan Aya İrini’nin içler acısı halini gördüğümüzde mümkün olan en kısa sürede Milli Saraylar Müdürlüğümüz ve ilgili Koruma Kurulumuzun işbirliğiyle acil önlem planlarının devreye sokulması gerekiyor” dedi.

TURİSTLERE AYIP OLUYOR

Şahin, uyarılarının devamında ise şunları söyledi: “Tarihi yapılarımızda bu tip sıkıntılara maalesef çok sık rastlıyoruz. İlgili devlet kurumlarımızın bizim gibi konuya hassasiyet gösteren bu konuda gerçekten uzmanlaşmış STK’lar işe işbirliği içinde olması artık kaçınılmaz bir durum olarak gözükmekte. Anıtsal yapının içinde yaşam alanı bulan güvercinlerin gerilen ağa ve yapının zeminine emanet olarak bıraktıkları dışkı pislikleri içinde ve yapının ortasındaki terk edilmiş iskelesi ve şantiye görünümüyle yerli ve yabancı ziyaretçilerimize bu şekilde gezdirilmesi çok ayıp gerçekten.”

Ortaya çıkan görüntülerin evrensel değerle örtüşmediğini sözlerine ekleyen Şahin, “Aya İrini, en önemli kültür varlıklarımızdan. Gözümüz gibi bakalım” diyor.

EL ATILMALI

Tarihi yapılara en fazla zarar veren güvercin dışkılarının yapının bütününe vereceğinin altını çizen Şahin; “Evrensel değere sahip bu yapımızın gündüz giriş bileti bin 500 TL, akşam 5 bin TL gibi bir rakam ile gezdirilmesi de ayrıca ciddi olarak düşünülmesi gereken bir durum. Elde edilen gelir ile neden bu bakımlar yapılmamaktadır. Sonuç olarak fotoğraflayarak ortaya koyduğumuz ve üzerinde hep beraber ciddi düşünülmesi gereken tüm bu tespitlerimizin hassasiyet ve ivedilikle ele alınacağına olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

mert.inan@haberglobal.com.tr

Kaynak: Web Özel

https://haberglobal.com.tr/yazarlar/istanbulun-kultur-hazinesi-aya-irinide-uzen-manzara-371190