Ermeni güreşçi gümüş madalya kazandı

Ürdün’de devam eden 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda, Grekoromen stil 45 kg sıkletinde Ermenistan Milli Takımı sporcusu Marat Acemyan gümüş madalya kazandı. Bu haberi Ermenistan Güreş Federasyonu duyurdu.

Acemyan, finalde tarafsız bayrak altında mücadele eden Aslanbek Kostoyev ile karşılaştı ve rakibine 3:6 skoruyla yenildi. Böylece dünya ikincisi unvanını elde etti.

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Ermeni güreşçi, şampiyonanın ilk turunda İranlı rakibini 9:0 skoruyla, çeyrek finalde Azerbaycanlı rakibini aynı skorla yendi. Yarı finalde ise Özbekistan temsilcisi Umijon Karamov’u 8:0 gibi net bir skorla mağlup etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/22/Ermeni-güreşçi/282908