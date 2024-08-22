Asdvadzadzin Yeniden İbadete Açılan Vakıfköy Kilisesi’nde Kutlandı

Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Yortusu (Asdvadzadzin) diğer bir adıyla Üzüm Bayramı Samandağ Vakıfköy’de kutlandı.

Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Yortusu (Asdvadzadzin) diğer bir adıyla Üzüm BayramıSamandağ Vakıfköy’de kutlandı.

Ermeni Kilisesi’nin beş büyük bayramından biri olan Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Yortusu’nu (Verapokhum Surp Asdvadzadzni) Türkiye’nin son Ermeni Köyü Hatay/ Samandağ’ Vakıfköy’de Meryem Ana (Surp Asdvadzadzin) Kilisesi’nde, Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sahak II Maşalyan yönetimindeki ayinle kutlandı.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ’ NE VAKIFKÖY’DE COŞKULU KARŞILAMA

Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerin yaralarını sarmaya çalışan Vakıfköy’de 2 yıl aradan sonra 18 Ağustos 2024 Pazar günü, Meryem Ana Yortusu kutlandı. Bu kutlamalara başkanlık etmek için gelen Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II Maşalyan , 16 Ağustos Cuma günü, akşam saatlerinde Vakıfköy’e geldi.

Geleneksel olarak köy girişinde davul zurna ile karşılanan Patrik Maşalyan ilk olarak Ermeni Cemiyet Başkanı Cem Çapar ve Vakıfköy Mahallesi Muhtarı Berç Kartun tarafından karşılandı.

Patrik Sahak II Maşalyan’ın Vakıfköy’ü ziyaretinde; Ermeni Apostolik Kilisesi İngiltere ve İrlanda temsilcisi Episkopos Hovagim Manukyan, Barnabas yardım kuruluşu başkanı Süryani Ortodoks Kilisesi’nden Korepiskopos Patrick Suhdeo, Patrikliğin ayinler müdürü Kıdemli Peder Dırtat Uzunyan, Patrikliğin Anadolu kiliseleri gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan eşlik etti.

Kilise bahçesi girişinde Cem Çapar’ın kızları Zulal ve Arev Patrik Sahak II Maşalyan’a çiçek sundular. Patrik Sahak II onların tuttuğu tepsideki Ekmek, tuz ve suyu kutsayarak Kilise bahçesine girdi, orda da halkla selamlaştı ve depremden sonra onarım gören Vakıfköy Surp Asdvadadzin Kilisesi’ne girdi ve burada onarımla ilgili son bilgileri aldı.

VAKIFKÖY SURP ASDVADZADZİN KİLİSESİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

6 ve 20 Şubat depremlerinde hasar alan Vakıfköy Meryem Ana (Surp Asdvadzadzin) Kilisesi’nin onarım çalışmaları tamamlandı ve 17 Ağustos Cumartesi günü yapılan Odzum (kutsama) töreni ile kilise yeniden ibadete açıldı.

Onarılan kiliseyi dolaşan Patrik burada kısa da bir konuşma yaparak “Çifte bayram yaşayacağız. Hem üzümü okuyacağız hem de kilisenin Odzum ayinini yapacağız. Bir yıllık bir tamirattan sonra çok güzel olmuş. İçimiz açıldı. Bu pek çok kişinin birlikte el ele vererek Vakıfköy’e bir armağanıydı. Patrikhane girişimiyle yurtdışından bulduğumuz kaynaklar ve İstanbullu hayırseverlerin katkılarıyla bu işin üstesinden geldik. Umarız bu kilisede başlayan bu olumlu hava ve bu kiliseden yayılacak bereket, sizlerin evlerine ve sofralarına da ulaşır. Yıkılmış yerleri de çabucak onarırsınız ve bu kilise bir şekilde yeniden yapılanmanın mayası olur.” dedi.

Akşamüstü 17.00’de ise kilisenin açılış ayini başladı. Kilise din görevlisi Avedis Tabaşyan ayinde hazır bulundu. İlahiler Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan ve Diyakos Ğazar Sabunci tarafından seslendirildi. Ayine Ermeni Cemiyet Başkanı Cem Çapar ve yönetim kurulu ile beraber köy halkı da katıldı. Ayinde Patrik Maşalyan, Türkçe ve Ermenice vaaz verdi. Ayin sonunda kilise bahçesinde tuz kutsandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen itfaiye aracına binen Episkopos Manukyan, kilisenin çatısındaki haçları kutsadı.

GELENEKSEL HIRİSE ŞENLİĞİ

Gelenek olduğu üzere Meryem Ana Yortusu gününden bir gece önce düzenlenen Herisa şenliği bilindiği üzere 6 ve 20 Şubat depremlerinden sonra yaşanan can kayıpları ve hasarlardan dolayı 2023 yılı Ağustos ayında gerçekleşemedi.

Deprem yaralarını sarmaya çalışan tüm bölgede olduğu gibi Vakıfköy’de de çalışmalar sürüyor. Yurt içi ve Yurt dışından gelen yardımlar ve köy halkının da el ele vermesiyle onarımı tamamlanan Meryem Ana (Surp Asdvadzadzin) Kilisesi’nin 17 Ağustos 2024 günü ibadete açılmasının ardından aynı akşam Hırise kazanları Kilise bahçesinde hazırlandı, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II’nin katılımı ile eğlenceler başladı. İlerleyen saatlerde Patrik Sahak II ve yurt dışından misafir din adamları kazanların başına geçerek burada dualar ile ilk ateşleri yaktılar. Gece yarısına kadar süren eğlence boyunca, Meryem Ana Yortusu için yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler ile köy halkı bir arada coşkuyla halaylar çektiler.

ÜZÜMLER KUTSANDI

Pazar günü Vakıfköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın riyaset ettiği Badarak ayinine halkın ilgisi yoğundu.

Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Bayramı kutlamalarına; Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Eryılmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Harun Bulut, Meclis üyesi Ferit Diker, şehir içi ve şehir dışından çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayinde Episkopos Hovagim Manukyan Ermenice vaaz verdi ve halkın Asdvadzadzin Yortusu’nu kutladı.

Kilisenin bahçesinde üzümler kutsandı. Türkçe vaaz veren Patrik Maşalyan, yağmurun yağması için dua edildiğini hatırlattı. İnsanlığın doğayı bozduğunu söyleyen Patrik Maşalyan, “Doğa bize bereketini değil lanetini gönderiyor.” dedi.

Patrik Maşalyan vaazına şöyle devam etti:

“6 Şubat depreminde gördük. Deprem değil binalar öldürdü. Sahtekar insanlar yaptı bu binaları. 50 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Bereket istiyorsanız sahtekar olmayın, dürüst olun. Çalmayın ve insan gibi olun. Buna inanın. İş yerlerinizi dua ile açın. Evinizde, içinizde dua olsun”

Foto-Haber: Neslihan Sağaltıcı

https://www.cemregazetesi.com/asdvadzadzin-yeniden-ibadete-acilan-vakifkoy-kilisesinde-kutlandi